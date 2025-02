Grammy 2025: a 67ª edição faz a festa do som

Principal prêmio da música ocidental, o Grammy será realizado e exibido hoje. A premiação promove uma disputa e celebra os grandes lançamentos da indústria fonográfica em 2024. Com alguns dos nomes mais badalados da atualidade, a premiação será realizada na Crypto.com Arena em Los Angeles e será exibida no Brasil no canal TNT e no streaming Max.

O Grammy tem 94 categorias que serão distribuídas durante todo dia de hoje. Porém, apenas as principais serão televisionadas em uma cerimônia com apresentações especiais de artistas, como Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Herbie Hancock, Benson Boone, Stevie Wonder, John Legend, Cynthia Erivo e Chappell Roan.

O momento mais aguardado está nos quatro prêmios principais: Álbum do ano, Artista Revelação, Música do ano e Gravação do ano. A disputa dos discos está entre a maior indicada da história do prêmio, Beyoncé; a duas vezes vencedora do Oscar e seis vezes ganhadora de categorias principais do Grammy, Billie Eilish; Além dos fenômenos de 2024, Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter.

Para Artista Revelação, as mesmas Chappell e Sabrina correm como as principais concorrentes. Porém, a rapper Doechii tem crescido muito recentemente e pode surpreender. Outros dois nomes que não devem ser desconsiderados são Benson Boone e Teddy Swims, ambos fizeram números impressionantes graças ao TikTok e correm por fora.

A categoria música do ano, que agracia a melhor composição, é mais uma vez uma briga entre Sabrina Carpenter e Chappell Roan, com Good luck, babe! e Please, please, please, respectivamente. Mas Billie Eilish com Birds of a feather, Beyoncé com Texas hold 'em e Lady Gaga e Bruno Mars com Die with a smile são fortes concorrentes. Não dá para jogar fora Not like us, música que levou Kendrick Lamar a se tornar atração principal do Super Bowl.

Já em gravação do ano, categoria que avalia a produção das faixas, os concorrentes são quase os mesmos. Vale destacar que nesta disputa Sabrina leva Espresso como a canção indicada. Charli XCX, com 360, e os Beatles, com Now and then, chamam atenção entre os nomeados.

Brasil representado

Apesar de ser uma premiação majoritariamente de música em inglês, nomes nacionais estão entre os concorrentes de algumas categorias. O representante de Brasília é Hamilton de Holanda, que está, ao lado de Gonzalo Rubalcaba, na categoria de Melhor álbum de jazz latino, em que Eliane Elias também disputa com o disco Time and again. A lenda Milton Nascimento, em álbum ao lado de Esperanza Spalding, tenta vencer Melhor álbum de vocal de jazz.

Porém, quem tem sido a estrela brasileira no Grammy recentemente é Anitta. Após bater na trave na categoria de Artista revelação em 2023, ela agora vai atrás do primeiro Grammy da carreira em Melhor álbum de pop latino, em que inscreveu o bem-sucedido Funk Generation. A cantora tem a forte concorrência de Shakira e Kali Uchis, mas, se ganhar, trará para o Brasil o primeiro Grammy do gênero funk do país.