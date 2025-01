Celeste chega ao mundo, filha de Armandinho e Carla Nicolait

O cantor Armandinho, ícone do reggae nacional, compartilhou uma das notícias mais especiais de sua vida: o nascimento de sua filha Celeste, fruto de seu casamento com a modelo Carla Nicolait.

A pequena nasceu no dia 15 de janeiro, e o casal optou por anunciar a chegada da filha nesta sexta-feira (31) através das redes sociais, emocionando fãs e amigos com mensagens de carinho.

Na publicação, Carla relatou com sensibilidade o momento do parto e a importância da presença do marido na hora do nascimento.

“O papai dela foi nosso guia, sussurrando com carinho no meu ouvido o quanto eu era forte, corajosa e que não deveria desistir de encontrá-la em meio ao infinito celestial“, declarou a modelo, revelando detalhes desse instante inesquecível para a família.

Armandinho, aos 54 anos, já é pai de outras duas filhas, Marcela, de 12 anos, e Antônia, de 17, frutos de um relacionamento anterior. Agora, com a chegada de Celeste, ele celebra uma nova fase da vida ao lado de Carla, com quem é casado desde 2018.

A alegria do momento se reflete nas mensagens de amigos e fãs, que encheram as redes sociais do casal com felicitações e votos de felicidade para a recém-chegada.

A espera por Celeste já era motivo de alegria para os fãs do cantor. O anúncio da gravidez aconteceu de forma especial, durante um show em Brasília, em julho do ano passado.

Na ocasião, Armandinho surpreendeu o público ao chamar Carla ao palco e, juntos, revelaram que esperavam uma menina. O momento foi marcado por aplausos e muita emoção, consolidando ainda mais a conexão do artista com seus admiradores.

Armandinho: Planeta Atlântida e a nova fase

Mesmo em meio a essa nova e feliz etapa da vida, Armandinho segue sua agenda profissional e se prepara para se apresentar no Planeta Atlântida neste sábado (1º).

O festival, um dos maiores eventos musicais do sul do Brasil, terá um significado especial para o cantor, que levará ao palco sua energia contagiante e sucessos como Outra Vida, Pescador, Casinha e Outra Noite que Se Vai.

A chegada de Celeste certamente será lembrada por ele durante o show, já que a relação com seus filhos sempre foi uma inspiração para sua carreira e sua arte.

Em entrevistas anteriores, Armandinho destacou a importância da família e como a paternidade influencia suas composições e apresentações.

Com a agenda lotada de compromissos profissionais e agora com mais uma integrante na família, Armandinho vive um momento único, equilibrando a carreira musical e a felicidade de ver sua família crescer.

Os fãs, por sua vez, acompanham cada novidade com entusiasmo, prontos para celebrar essa nova fase ao lado do artista.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis