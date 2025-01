Nirvana: Dave Grohl emociona ao se apresentar com a filha

Dave Grohl surpreendeu os fãs ao subir ao palco ao lado de sua filha, Violet Grohl, durante um concerto beneficente realizado em Los Angeles, nesta quinta-feira (30).

O evento, que arrecadou fundos para as vítimas dos incêndios que atingiram a cidade, marcou uma reunião especial do Nirvana com os ex-integrantes Krist Novoselic e Pat Smear.

Durante a apresentação, Violet, de 18 anos, emocionou o público ao interpretar “All Apologies”, clássico da banda.

Dave Grohl’s daughter Violet sings lead, as Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform “All Apologies” at the FireAid benefit concert in Los Angeles pic.twitter.com/PdQOhFAAcg — B-Sides (@BSidesTV) January 31, 2025

Essa não foi a primeira vez que a jovem mostrou seu talento ao lado do pai. Em 2020, ela já havia impressionado ao cantar “Heart-Shaped Box”, um dos grandes sucessos do Nirvana. No entanto, desta vez, sua presença no palco gerou ainda mais comoção, pois veio após um período conturbado na vida pessoal do músico.

Em setembro de 2024, Grohl revelou publicamente o nascimento de uma filha fora do casamento, fruto de um relacionamento extraconjugal.

O anúncio veio através de uma carta aberta nas redes sociais, na qual o vocalista do Foo Fighters compartilhou seu compromisso em ser um pai presente para a recém-nascida, além de expressar sua dedicação à esposa, Jordyn Blum, e às três filhas do casal: Violet, Harper, de 15 anos, e Ophelia, de 10.

“Recentemente, me tornei pai de uma menina, nascida fora do casamento. Eu planejo ser um pai amoroso e presente para ela. Amo minha esposa e minhas filhas e estou fazendo tudo o que posso para recuperar sua confiança e merecer seu perdão. Somos gratos pela consideração de todos em respeitar a privacidade de nossa família neste momento delicado“, escreveu o músico na ocasião.

Nirvana: Show beneficente

A revelação teve grande repercussão na mídia e entre os fãs, dividindo opiniões. Muitos expressaram apoio a Grohl, elogiando sua postura transparente e sua dedicação à família, enquanto outros criticaram a situação. Desde então, o músico tem se mantido discreto sobre sua vida pessoal, focando em sua carreira e em projetos musicais.

O show beneficente em Los Angeles foi uma ocasião especial não apenas por reunir os membros remanescentes do Nirvana, mas também por simbolizar um momento de reaproximação entre Grohl e Violet. A performance da jovem, que já demonstra talento e interesse pelo mundo da música, reforçou o vínculo entre pai e filha e emocionou o público presente.

A presença de Violet no evento também gerou especulações sobre seu futuro na música. Ao longo dos anos, ela tem se destacado por sua voz marcante e talento musical, e muitos acreditam que possa seguir os passos do pai na indústria. Durante a apresentação, sua entrega e conexão com a música foram evidentes, conquistando aplausos calorosos da plateia.

Mesmo diante dos desafios pessoais, Dave Grohl segue consolidando sua trajetória como um dos músicos mais respeitados de sua geração. Seu compromisso com a música e sua família continuam sendo pilares fundamentais em sua vida, e momentos como esse reforçam a forte conexão que mantém com sua arte e com aqueles que ama.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis