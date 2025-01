Conheça ‘Funk Generation’, o álbum de Anitta indicado ao Grammy

Anitta, a estrela carioca de 31 anos, foi indicada ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, concorrendo com seu sexto álbum de estúdio, Funk Generation. A 67ª edição da premiação traz uma disputa de peso, com a cantora enfrentando grandes nomes da música latina, como Luis Fonsi, Kany Garcia, Shakira e Kali Uchis.

Lançado em abril de 2024, Funk Generation é uma fusão inovadora de funk carioca em três idiomas: português, inglês e espanhol. O álbum é fruto de colaborações com renomados produtores como Pablo Bispo, Brabo, Gorky, Dennis e Diplo, e explora diferentes facetas do funk, com faixas que variam entre o sensual e o dançante. O disco é o resultado de uma longa espera pelos fãs da cantora, que viu seu lançamento ser adiado por alguns contratempos, incluindo o sucesso de “Cowboy Carter” de Beyoncé e o cancelamento de um clipe com Sam Smith.

A tracklist de Funk Generation inclui hits como “Lose Ya Breath”, “Fria”, “Double Team” (com Brray e Bad Gyal), e “Ahi” (com Sam Smith), que conquistaram fãs ao redor do mundo e consolidaram ainda mais Anitta como um ícone global da música pop latina.

Anitta disputa o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com outros artistas de peso, como Luis Fonsi, com seu álbum El Viaje, e Shakira, com Las Mujeres Ya No Lloran. A cerimônia acontecerá ao vivo no próximo domingo, dia 2, no Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Novas informações sobre ‘Romeo’ de Anitta

A agenda de Anitta não dá trégua! Enquanto arrasta multidões pelos blocos do país com os seus tradicionais “Ensaios da Anitta”, a cantora confirmou o lançamento de um novo single, intitulado Romeo, programado para chegar às plataformas no dia 6 de fevereiro.

O anúncio veio na noite da última segunda-feira (27), quando a artista divulgou não apenas o nome da faixa, mas também um visual impactante. Na imagem, Anitta surge vestida com uma armadura, ao lado de um misterioso rapaz e diante de um imponente paredão, sugerindo uma estética marcante para o projeto.

Além da expectativa pelo novo single, a cantora segue com sua maratona de shows carnavalescos. Já levou sua energia a cidades como São Luís, Fortaleza, Salvador, Brasília, Recife e Ribeirão Preto. Agora, os “Ensaios da Anitta” seguem para Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados da temporada.

Fora do Brasil, Anitta também se prepara para a cerimônia do Grammy 2025, que acontece no próximo domingo (02), em Los Angeles. A artista concorre na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino com Funk Generation, reforçando seu impacto global e a versatilidade de sua carreira.