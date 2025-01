Avery revela tristeza ao descobrir osteoporose após uso de Ozempic

Conforme o colunista Gabriel Lima, do portal Metrópoles, a cantora Avery emocionou seus fãs ao revelar que foi diagnosticada com osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas.

A artista relatou que realizou um check-up de rotina dois meses após interromper o uso do Ozempic, medicamento indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas frequentemente utilizado para emagrecimento, e recebeu a inesperada notícia de sua doença.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Avery compartilhou sua surpresa e preocupação com o diagnóstico.

“Acabei de sair do consultório médico e estou um pouco chocada. Fiz exames para verificar como meu corpo estava após parar de tomar Ozempic, pois queria saber se havia algum dano permanente. Infelizmente, descobri que estou com osteoporose e osteopenia. Eu realmente não esperava por isso”, revelou a cantora, visivelmente emocionada.

Embora não haja uma confirmação oficial de que o uso do Ozempic tenha causado sua condição, Avery acredita que a perda de peso acelerada provocada pelo medicamento pode ter impactado negativamente sua saúde óssea.

Singer Avery starts crying, says she has been diagnosed with a bone-thinning disease from Ozempic, begs her followers not to take the drug.

She says she has osteoporosis & osteopenia after taking the drug to lose weight.

“Please use me as an example.”pic.twitter.com/I2cL55YXo3

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 27, 2025