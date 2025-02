Tudo sobre o EP ‘Esquenta de Juliette

Na última quinta-feira (30), a cantora Juliette deu início a um novo capítulo na sua carreira musical com o lançamento de “Esquenta”, a primeira parte do seu aguardado EP. Composto por duas faixas, “Boyzinho” e “Quarto Proibido”, o projeto traz uma versão mais ousada e envolvente da artista, revelando uma faceta divertida e sensual, com fortes influências do universo das festas e do flerte.

Juliette compartilhou a inspiração por trás do EP, que remonta a momentos de sua vida antes da fama. “Quis resgatar a Juliette das festas animadas que frequentava, dos encontros sem hora para terminar, de momentos que misturavam caos e diversão”, revelou. A proposta do projeto é traduzir a energia de uma noite intensa, com todo o seu glamour e as surpresas que surgem quando estamos rodeados de amigos e vivemos o presente.

A direção criativa do trabalho ficou a cargo de Marcelo Jarosz, que se inspirou em personagens icônicos da teledramaturgia brasileira, como Rosa Palmeirão, da novela “Porto dos Milagres”, e Capitu, de “Dom Casmurro”. Essa mistura de referências culturais se reflete no conceito visual do EP, que apresenta uma atmosfera “camp”, alternando entre a mocinha e a vilã, e brincando com a estética de capas de trilhas sonoras antigas.

As duas faixas são um convite a dançar e se entregar ao momento. “Boyzinho”, com suas batidas contagiantes, une o romantismo do pop com elementos do piseiro. A letra, que faz referência ao relacionamento de Juliette com seu noivo, Kaique Cerveny, é uma celebração do prazer e da cumplicidade.

Já “Quarto Proibido”, com a participação de MC GW, mergulha em um clima mais íntimo e sedutor, revelando o desejo e a saudade de momentos a dois. Com arranjos suaves e um toque de frescor, “Esquenta” prepara o terreno para o álbum completo que está por vir, mantendo o público ansioso por mais. O EP, disponível em todas as plataformas digitais, é uma celebração da música e da liberdade de ser quem somos, sem amarras.