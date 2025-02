Post Malone prepara novo álbum e promete novidades para os fãs

Post Malone está pronto para uma nova fase em sua carreira.

Durante uma live realizada na última segunda-feira (27), o cantor e compositor anunciou que dará início ao processo de criação de seu próximo álbum.

A produção acontecerá em Nashville, cidade conhecida por sua rica cena musical, especialmente no gênero country.

“Em mais ou menos uma semana, começo a compor novas músicas. Logo teremos novidades para vocês”, revelou o artista, deixando os fãs ansiosos. Sem entrar em detalhes sobre o gênero ou a direção do projeto, a declaração gerou grande especulação nas redes sociais.

Muitos seguidores torcem por um novo álbum country, enquanto outros esperam um retorno ao rock ou ao hip-hop, estilos que também fazem parte da identidade musical de Post Malone.

O ano de 2024 consolidou ainda mais a posição de Post Malone como um dos maiores nomes da música contemporânea. Em apenas nove anos de carreira, ele alcançou a quarta posição no ranking “Top Artists of the 21st Century” da Billboard, ficando atrás apenas de Taylor Swift, Drake e Rihanna.

O cantor também fez história ao se tornar o único artista a liderar três categorias de gêneros distintos na Billboard simultaneamente. Seu álbum Hollywood’s Bleeding foi número 1 no Top Rap Albums, Austin dominou o Top Rock & Alternative Albums, e F-1 Trillion liderou o Top Country Albums.

Seu último lançamento, F-1 Trillion, trouxe colaborações de peso, incluindo Morgan Wallen e Blake Shelton. O single I Had Some Help, parceria com Wallen, permaneceu por seis semanas no topo da Billboard Hot 100, enquanto Pour Me a Drink, com Shelton, alcançou a 14ª posição na parada Country Airplay.

O álbum ainda contou com participações de grandes nomes do country, como Luke Combs, Dolly Parton, Jelly Roll, Tim McGraw, Ernest, Hank Williams Jr., Lainey Wilson, Brad Paisley, Sierra Ferrell, HARDY e Chris Stapleton.

Post Malone: Apresentação no Super Bowl

Além das novidades sobre seu novo álbum, Post Malone também confirmou que será uma das atrações musicais do Super Bowl Tailgate, evento oficial promovido pelo YouTube antes da grande final da NFL, que acontecerá em 9 de fevereiro, em New Orleans.

Sua performance será transmitida ao vivo pela plataforma e marcará o início de um dia repleto de música ao vivo.

O Super Bowl deste ano também contará com o aguardado Halftime Show de Kendrick Lamar, que terá SZA como convidada especial, além da interpretação do hino nacional por Jon Batiste.

Essa não será a primeira vez que Post Malone participa do Super Bowl. Em 2024, ele emocionou o público ao cantar America the Beautiful momentos antes do confronto entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Com um novo álbum a caminho e uma agenda de shows movimentada, 2025 promete ser mais um ano marcante na trajetória de Post Malone. Agora, resta aos fãs aguardarem as próximas revelações sobre seu tão esperado projeto musical.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis