Saiba o que Jimin disse sobre retorno do BTS aos palcos - (crédito: TMJBrazil)

O cantor sul-coreano Jimin, integrante do BTS e atualmente cumprindo seu alistamento militar obrigatório, abriu o coração em um post recente no Weverse, compartilhando seus sentimentos sobre o tempo longe dos palcos e o futuro com o grupo.

Em sua mensagem, Jimin descreveu como o tempo parece passar de maneira diferente enquanto está no serviço militar. “Não é fácil, mas há muitas coisas que estou aprendendo e vivendo. Espero pelo dia em que poderei conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu”, escreveu ele.

O cantor também revelou que, desde o início do ano, suas conversas com Jung Kook mudaram bastante. “Com o dia de reencontrar o ARMY se aproximando, falamos muito sobre o que precisamos fazer para estar preparados, sobre o tipo de imagem que queremos mostrar e como nossas vidas seguirão. Para ser sincero, sinto um pouco de medo”, confessou Jimin.

Ele explicou que, apesar do nervosismo, sua determinação em oferecer um show inesquecível ao público permanece firme. “Já faz um bom tempo desde a última vez que nos apresentamos juntos, e há muito tempo que não podemos nos dedicar completamente ao palco e à música. Isso me deixa nervoso, mas vou me esforçar ao máximo para voltar na melhor forma possível”, garantiu.

A mensagem de Jimin foi compartilhada em celebração ao Ano Novo Lunar, e foi acompanhada por postagens semelhantes de Jin e J-Hope, que já cumpriram o serviço militar. Os outros membros do BTS, incluindo RM, V, SUGA, Jimin e Jung Kook, finalizarão seu alistamento em junho. A expectativa é que o grupo lance um novo álbum no segundo semestre de 2025 e retorne aos palcos em turnê mundial em 2026.

A última visita do BTS ao Brasil foi em 2019, quando se apresentaram para mais de 90 mil fãs no Allianz Parque, em São Paulo, durante o “World Tour Love Yourself”, evento que resultou na gravação de um DVD ao vivo.