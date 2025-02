Lady Gaga apresenta música inédita composta com o noivo

Na noite de quinta-feira (30), Lady Gaga encerrou com chave de ouro o show beneficente FireAid, realizado em Inglewood, Califórnia, para arrecadar fundos em prol das vítimas dos incêndios florestais que devastaram a região.

Em uma performance marcante, a artista apresentou uma música inédita escrita em parceria com seu noivo, Michael Polansky.

“Eu e meu amigo Michael — meu noivo, meu amor — escrevemos essa canção para vocês“, disse Gaga ao introduzir a faixa, vestindo um figurino sofisticado que incluía um corte de cabelo curto e um chapéu preto de aba larga.

“É só por esta noite. É só para vocês. Acho que todos nós precisamos de muitas coisas agora, mas, acima de tudo, precisamos de tempo. O tempo é um curador.”

A canção, de melodia envolvente e letra reflexiva, trouxe uma mensagem poderosa de esperança e reconstrução. O refrão, repetindo a frase “Tudo que preciso é tempo”, ressoou entre o público presente, que se uniu a Gaga em um emocionante coro coletivo.

Antes da estreia da nova faixa, Gaga revisitou sucessos marcantes de sua carreira. Ela abriu sua apresentação com “Shallow”, canção icônica do filme Nasce uma Estrela, mesmo sem a presença de Bradley Cooper.

Na sequência, interpretou “Always Remember Us This Way”, faixa que, com seus versos nostálgicos e melancólicos, ecoou o espírito de perda e renovação que permeou o evento.

O FireAid reuniu dezenas de artistas no Kia Forum e no Intuit Dome para apoiar as comunidades atingidas pelos incêndios. Entre as atrações da noite, os Red Hot Chili Peppers também tiveram uma performance de destaque, empolgando a plateia com seus clássicos do rock.

Lady Gaga: Novidades e expectativas para o futuro

Os fãs de Lady Gaga podem esperar mais novidades em breve. A cantora deve apresentar uma nova canção de seu aguardado álbum Mayhem, previsto para março, durante o Grammy Awards no próximo domingo.

Além disso, ela concorre nas categorias de Música do Ano e Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop pelo dueto “Die With a Smile”, gravado com Bruno Mars.

A noite beneficente foi um momento de solidariedade e esperança, destacando a força da música para unir e inspirar. Para quem deseja contribuir com os fundos de assistência aos afetados pelos incêndios, as doações podem ser feitas através do site fireaidla.org, com promessas igualadas pelos empresários Connie e Steve Ballmer.

Lady Gaga provou mais uma vez que sua arte vai além dos palcos, sendo também um poderoso instrumento de transformação e empatia.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis