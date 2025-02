Com quem Anitta concorre no Grammy 2025 - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Anitta está entre os indicados ao Grammy Awards 2025 e disputa o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com seu projeto trilíngue Funk Generation. A cerimônia acontece neste domingo (2), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, e reúne os principais nomes da música internacional.

Lançado em abril de 2024, Funk Generation marcou um novo capítulo na carreira da brasileira, que reforçou a identidade do funk carioca no cenário global. “É um álbum onde celebro minhas raízes, trazendo o poder do funk em batidas únicas, dançantes e sensuais”, afirmou a artista na época do lançamento.

Anitta também destacou o significado do gênero para sua trajetória: “É um ritmo nascido nas favelas, onde cresci, que exala resistência e arte. Tenho orgulho de trabalhar em um projeto sobre um gênero injustamente estigmatizado no Brasil, mas que vem conquistando reconhecimento mundial”.

Concorrência na categoria

Na disputa pelo troféu, Anitta enfrenta grandes nomes da música latina:

Luis Fonsi – El Viaje : O porto-riquenho, conhecido pelo hit Despacito, celebra 25 anos de carreira com um disco que já garantiu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Vocal.

: O porto-riquenho, conhecido pelo hit Despacito, celebra 25 anos de carreira com um disco que já garantiu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Vocal. Kany García – García : Vencedora de dois Grammys Latinos, a porto-riquenha aposta em um trabalho introspectivo e já tem histórico na premiação.

: Vencedora de dois Grammys Latinos, a porto-riquenha aposta em um trabalho introspectivo e já tem histórico na premiação. Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran : O primeiro álbum da cantora colombiana após seu divórcio de Gerard Piqué, trazendo colaborações de artistas como Karol G e Bizarrap.

: O primeiro álbum da cantora colombiana após seu divórcio de Gerard Piqué, trazendo colaborações de artistas como Karol G e Bizarrap. Kali Uchis – Orquídeas: Com um som que mistura pop, reggaeton e R&B, o projeto venceu premiações como o Latin Billboard Music Awards e o Latin American Music Awards.

Conheça ‘Funk Generation’, o álbum de Anitta indicado ao Grammy

