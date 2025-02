Após histórico de boicote, The Weeknd volta ao Grammy em apresentação surpresa (e apoteótica)

The Weeknd durante apresentação no Grammy 2025 - (crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após anos sem enviar trabalhos ao Grammy, The Weeknd voltou à premiação com uma apresentação especial. De surpresa, o artista cantou Cry For Me e Timeless no palco, neste domingo (3/2). Em seguida, o apresentador do evento comentou as mudanças na Academia para deixar o sistema de votação mais justo.

Este, aliás, foi um dos motivos de rixa entre The Weeknd e o Grammy. Apesar de inúmeras conquistas com a música Blinding Lights, lançada em 2019, tanto em números quanto em aclamação da crítica, o artista não levou nenhum troféu para casa.

Rumores indicam que o Grammy teria evitado indicar o The Weeknd devido à sua apresentação no Super Bowl, uma semana antes da cerimônia. No entanto, vários artistas, como Lady Gaga em 2017, se apresentaram em ambos os eventos. O The Weeknd, insatisfeito, anunciou em 2021 que boicotaria a premiação, decidindo não submeter mais seus trabalhos para concorrer.

Leia também: Os looks do Grammy 2025

Em entrevista ao The New York Times, o The Weeknd afirmou que não compareceria mais ao Grammy. Mesmo com três Grammys, ele criticou a academia por categorizar seu álbum Starboy de forma inadequada, colocando-o em categorias de hip-hop e R&B, geralmente reservadas a artistas negros, enquanto outros artistas, como Justin Bieber, também expressaram descontentamento com as categorias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na época, o CEO da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., respondeu a banda e expressou descontentamento com as críticas, dizendo que “ficamos desapontados quando alguém fica irritado".