O lançamento do videoclipe de ‘Love Hangover’ de Jennie

Jennie, integrante do BLACKPINK, continua a consolidar sua carreira solo com o lançamento do videoclipe de “Love Hangover”, parceria com Dominic Fike. A faixa, que estreou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (31), faz parte do aguardado álbum Ruby, previsto para 7 de março de 2025.

O videoclipe, gravado na vibrante Cidade do México, foi dirigido pela renomada dupla Bradley & Pablo, conhecidos por seus trabalhos com grandes nomes da música internacional, como Harry Styles e Lil Nas X. No enredo do vídeo, Jennie e o ator Charles Melton vivem encontros que começam cheios de promessas, mas rapidamente se transformam em uma sequência de momentos caóticos e cômicos, refletindo o sentimento de ressaca emocional que dá nome à canção.

Antes do lançamento de Love Hangover, Jennie já havia gerado grande expectativa entre os fãs com o clipe de ZEN, outra faixa do álbum. Ruby promete uma sonoridade diversificada ao longo de suas 15 faixas, incluindo colaborações com nomes de peso da música global, como Childish Gambino, Doechii, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis.

Para celebrar a chegada do novo projeto, a cantora realizará a turnê The Ruby Experience em três cidades. O primeiro show acontecerá no dia 6 de março no Peacock Theater, em Los Angeles, seguido por uma apresentação no icônico Radio City Music Hall, em Nova York, no dia 10 de março. O encerramento da série de shows será em 15 de março, no Inspire Arena, em Seul.

Tudo sobre ‘Zen’, o single surpresa de Jennie

Em um movimento inesperado, Jennie, do BLACKPINK, lançou um single surpresa, intitulado “ZEN”, que imediatamente conquistou a atenção dos fãs ao acumular mais de 3 milhões de visualizações em poucas horas. A canção, que foi acompanhada por um videoclipe visualmente impactante, revela um lado inovador da artista, que explora novas sonoridades e estéticas em sua carreira solo.

A faixa faz parte do aguardado primeiro álbum solo de Jennie, “Ruby”, que será lançado no próximo dia 7 de março. A artista anunciou detalhes sobre o disco recentemente, revelando que o álbum contará com 15 faixas inéditas, incluindo o já conhecido single “Mantra”, lançado em outubro de 2024. Este será o debut solo de Jennie, e a expectativa é grande para o que ela trará neste novo capítulo de sua carreira.

O álbum “Ruby” será uma colaboração de peso, com a presença de artistas renomados como Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis, o que eleva ainda mais as expectativas para esse projeto que promete dominar as paradas internacionais.

Com “ZEN”, Jennie mostra uma nova faceta de sua versatilidade, e o videoclipe que acompanha a faixa já se tornou um sucesso instantâneo. A cantora tem encantado seus fãs com sua evolução como artista, e “Ruby” promete consolidar seu lugar no cenário musical global.