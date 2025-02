Baitaca sofre acidente de caminhonete no interior do RS - (crédito: TMJBrazil)





O cantor tradicionalista Baitaca, conhecido pelo sucesso Do Fundo da Grota, sofreu um acidente na noite deste domingo (2) enquanto dirigia sua caminhonete em uma estrada rural de Entre-Ijuís, na Região das Missões, no Rio Grande do Sul.

Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local. O veículo, no entanto, ficou bastante danificado. Equipes de emergência foram acionadas para prestar assistência e registrar a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre outros veículos no acidente. Ainda não se sabe o que pode ter causado a batida, mas a estrada rural pode ter sido um fator.

Nas redes sociais, a assessoria do cantor afirmou que ele “passa bem” e “já recebeu todos os cuidados necessários”. Apesar do acidente, a agenda de shows dele segue normal, sem alterações.

Quem é Baitaca?

Natural de São Luiz Gonzaga (RS), Antônio César Pereira Jacques, o Baitaca, é um dos grandes nomes da música tradicionalista gaúcha. Seu maior hit, Do Fundo da Grota, viralizou em todo o Brasil e até mesmo no exterior, sendo cantado por artistas de diferentes gêneros.

Com um estilo raiz e letras que exaltam a cultura do campo, Baitaca se tornou referência na música regional. Ele segue fazendo shows por todo o país e conquistando fãs dentro e fora do Rio Grande do Sul.

O acidente gerou grande comoção entre os fãs do cantor, que demonstraram preocupação nas redes sociais com o estado de saúde do músico. Embora tenha sido uma situação delicada, a rápida resposta das autoridades evitou complicações maiores.

Felizmente, o acidente não teve maiores consequências, e o cantor já se recupera.