Sabrina Carpenter: muito além do hit ‘Espresso’

Sabrina Carpenter pode até ter conquistado as paradas musicais recentemente com Espresso, mas sua trajetória na indústria do entretenimento começou há muito tempo. Aos 25 anos, a cantora e atriz americana já acumulou experiências que a transformaram em um dos nomes mais promissores da música pop atual.

O sucesso estrondoso de Espresso e do álbum Short n’ Sweet (2024) elevou Sabrina a um novo patamar, rendendo a ela seis indicações ao Grammy 2025. A artista concorreu em categorias de grande prestígio, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação, além de Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo.

De estrela teen a fenômeno global

Natural de East Greenville, Pensilvânia, Sabrina nasceu em 11 de maio de 1999 e deu os primeiros passos na carreira artística na TV. Seu papel na série Garota Conhece o Mundo (2014-2017), do Disney Channel, a apresentou ao público jovem, mas foi na música que encontrou sua verdadeira paixão. Seu álbum de estreia, Eyes Wide Open (2015), marcou o início de uma jornada que, ao longo de cinco álbuns, a consolidou como uma artista versátil e inovadora.

A grande virada veio em 2024 com Short n’ Sweet, que colocou Sabrina no topo das paradas globais. Os hits Espresso e Please Please Please viralizaram e ampliaram sua base de fãs, tornando-a uma presença constante nas principais playlists e premiações.

Conexão especial com o Brasil

Muito antes de dominar o cenário pop mundial, Sabrina já era querida pelo público brasileiro. Em 2017, abriu os shows de Ariana Grande no país e, em 2019, realizou uma apresentação intimista para divulgar o álbum Singular Act 1. Em 2023, participou do festival MITA, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde se arriscou no português e conquistou ainda mais admiradores. No mesmo ano, foi escolhida para abrir os shows da The Eras Tour, de Taylor Swift, fortalecendo ainda mais sua visibilidade internacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

As críticas sobre a sensualidade de Sabrina Carpenter na música

Sabrina Carpenter está vivendo uma fase de grande destaque em sua carreira musical. Com o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, Short n’ Sweet (2024), a cantora alcançou recordes de vendas e dominou as paradas, com os singles “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste” ocupando as primeiras posições nas listas de sucesso. Após abrir shows de Taylor Swift, Sabrina fez sua estreia em grandes arenas e, atualmente, está concorrendo a seis prêmios Grammy, incluindo Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação e Canção do Ano, por “Please Please Please”.

Apesar de seu sucesso, a artista de 25 anos tem enfrentado críticas, especialmente por sua abordagem mais sensual e provocante em suas apresentações e clipes. Recentemente, o trio de produtores britânicos Mike Stock, Matt Aitken e Pete Waterman, conhecidos por seu trabalho com artistas como Kylie Minogue e Rick Astley, comentaram sobre a evolução da imagem de Carpenter. Para eles, a cantora estaria prejudicando a imagem das mulheres ao adotar uma postura sexualizada em sua carreira.

Em entrevista ao The Sun, Pete Waterman foi incisivo: “Ela tem um grande talento e não precisa disso”. Stock também criticou as letras mais ousadas de Carpenter, considerando-as “preguiçosas”. A polêmica gerou repercussão, e a cantora não tardou em responder, defendendo sua liberdade de expressão e reafirmando que sua mensagem sempre foi clara.

“Se você não consegue lidar com uma garota que é confiante na sua sexualidade, não venha aos meus shows”, declarou Sabrina, lamentando o fato de que mulheres sempre são alvo de julgamentos por sua aparência e escolhas pessoais. A cantora ainda comparou as críticas que recebe com as que outras grandes artistas enfrentaram ao longo das décadas, como Rihanna, Britney Spears e Madonna, e considerou as opiniões do trio como “retrógradas”.

Em relação à sua evolução artística, Sabrina destacou que sua mudança de imagem foi natural, refletindo uma fase de amadurecimento e autoconfiança. Eric Vetro, seu coach vocal desde os 12 anos, também reforçou que as transformações no estilo e nas letras de Sabrina foram parte de uma evolução gradual, não uma tentativa de chocar, mas sim de se expressar de maneira autêntica.