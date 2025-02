Por que Anitta não compareceu ao Grammy Internacional

A noite do Grammy 2025 prometia ser um dos momentos mais aguardados para os fãs brasileiros, que esperavam ver Anitta brilhar no tapete vermelho da premiação. Indicada na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino pelo disco Funk Generation, lançado em 2024, a cantora, no entanto, optou por não comparecer ao evento.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, Anitta explicou que a decisão foi motivada pela necessidade de preservar seu tempo de descanso. “Para estar lá presente, eu teria de remarcar os shows deste fim de semana e, com isso, abrir mão das minhas férias. Como já passei muitos anos sem dar prioridade à minha vida pessoal, ao descanso, hoje essa tem sido minha prioridade”, afirmou.

Compromissos no Brasil

Enquanto a cerimônia aconteceu em Los Angeles, Anitta se apresentou no último domingo (2) na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo, como parte da agenda da turnê pré-Carnaval Ensaios da Anitta. Desde o final de 2024, a artista já havia sinalizado que sua agenda de shows no Brasil impediria sua presença no evento.

Conheça ‘Funk Generation’, o álbum de Anitta indicado ao Grammy

Lançado em abril de 2024, Funk Generation é uma fusão inovadora de funk carioca em três idiomas: português, inglês e espanhol. O álbum é fruto de colaborações com renomados produtores como Pablo Bispo, Brabo, Gorky, Dennis e Diplo, e explora diferentes facetas do funk, com faixas que variam entre o sensual e o dançante. O disco é o resultado de uma longa espera pelos fãs da cantora, que viu seu lançamento ser adiado por alguns contratempos, incluindo o sucesso de “Cowboy Carter” de Beyoncé e o cancelamento de um clipe com Sam Smith.

A tracklist de Funk Generation inclui hits como “Lose Ya Breath”, “Fria”, “Double Team” (com Brray e Bad Gyal), e “Ahi” (com Sam Smith), que conquistaram fãs ao redor do mundo e consolidaram ainda mais Anitta como um ícone global da música pop latina.

Anitta disputa o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com outros artistas de peso, como Luis Fonsi, com seu álbum El Viaje, e Shakira, com Las Mujeres Ya No Lloran. A cerimônia acontecerá ao vivo no próximo domingo, dia 2, no Crypto.com Arena, em Los Angeles.