Beyoncé anuncia Cowboy Carter Tour e confirma shows nos EUA e Europa

Beyoncé está pronta para mais uma jornada grandiosa pelos palcos. A cantora texana anunciou oficialmente sua nova turnê, a Cowboy Carter Tour, inspirada no álbum country que conquistou a crítica e o público em 2024.

A série de apresentações, por enquanto, inclui apenas nove cidades, sendo sete nos Estados Unidos e duas na Europa.

A estreia da turnê acontece no dia 28 de abril, em Los Angeles, com Beyoncé realizando uma espécie de residência no SOFI Stadium, onde se apresentará novamente nos dias 1º, 4 e 7 de maio. Na sequência, a estrela segue para Chicago, onde realizará dois shows, e para Nova York, onde promete uma experiência grandiosa em quatro noites.

Depois de encantar o público norte-americano, Beyoncé cruzará o Atlântico para os aguardados shows em Londres e Paris. Na capital britânica, a artista se apresentará no Tottenham Hotspur Stadium no início de junho, com quatro performances consecutivas.

Já em Paris, a cidade luz receberá Queen B para dois shows no icônico Stade de France.

A etapa final da Cowboy Carter Tour levará a cantora de volta aos Estados Unidos, com apresentações em Houston, Washington e Atlanta, onde a turnê se encerrará no dia 11 de julho.

Embora a agenda atual contemple apenas essas cidades, a expectativa dos fãs é de que novas datas sejam adicionadas, incluindo países da América Latina. A última aparição de Beyoncé no Brasil aconteceu em dezembro de 2023, quando esteve em Salvador para promover o álbum Renaissance, sem, no entanto, realizar um show completo.

Um marco na carreira de Beyoncé

O álbum Cowboy Carter marcou uma nova fase na trajetória de Beyoncé, sendo seu primeiro projeto dedicado ao country. A obra foi amplamente elogiada pela crítica e rendeu à artista o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2025, uma conquista histórica e aguardada por seus admiradores.

Durante a cerimônia, a artista celebrou a vitória com um discurso emocionante: “Essa conquista não é apenas minha, mas de todos aqueles que desafiam rótulos”, disse a cantora.

Além do maior prêmio da noite, Beyoncé também levou Melhor Álbum Country e dividiu um Grammy com Miley Cyrus por Melhor Performance Country em Duo ou Grupo, graças à faixa II Most Wanted.

Com o sucesso do álbum e a expectativa em torno da turnê, a Cowboy Carter Tour promete ser mais um marco na carreira da artista, consolidando sua influência no cenário musical e expandindo ainda mais os horizontes de sua arte. Resta saber se o Brasil entrará na rota da nova era de Queen B.