Projeto Obatalá celebra a riqueza da cultura afrodiaspórica no CCBB

Por Ana Carolina Alves*



O CCBB Brasília vai receber o projeto Obatalá: Uma Conexão Salvador-África-Brasil em 18 e 19 de fevereiro para oficinas de dança afro e percussão, além de um show inédito do grupo Ofá.



A oficina de Dança Afro será comandada por Luciana Baraúna, e tem como foco a movimentação e expressão corporal. Já a oficina de percussão, coordenada por Iuri Passos, tem o objetivo ensinar as técnicas dos ritmos de matriz africana nos atabaques, instrumentos fundamentais na orquestra do candomblé. As oficinas serão no dia 18 às 15h e 17h30, respectivamente. Para participar, basta enviar um e-mail para obatala.ccbb@gmail.com com nome completo, RG, celular com DDD, data de nascimento e indicação de necessidades especiais.



O show do grupo Ofá, composto por 12 integrantes, que mescla os instrumentos percussivos com baixo, guitarra e piano, além dos seus cantores, será em 19 de fevereiro, quarta-feira, às 20h. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis no site bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília a partir de 18/2, terça-feira, às 12h.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco