Katy Perry revive “Rise” após cinco anos em show

A cidade de Los Angeles recebeu, na noite de ontem, o LA Fire Aid, um evento beneficente voltado para arrecadar fundos em apoio às vítimas dos incêndios devastadores que atingiram a Califórnia.

Com um lineup de peso, que incluiu nomes como Billie Eilish, No Doubt, Green Day e Red Hot Chili Peppers, a noite foi marcada por performances icônicas – e uma delas veio de Katy Perry, que surpreendeu o público ao cantar “Rise” pela primeira vez em cinco anos.

Dona de uma das performances mais comentadas da noite, Katy Perry trouxe ao palco uma de suas músicas mais emblemáticas, “Rise”, lançada originalmente em 2016 como hino oficial da transmissão dos Jogos Olímpicos daquele ano pela emissora NBC.

Apesar do impacto da canção na época, ela raramente faz parte do repertório da cantora em shows ao vivo. Sua última apresentação havia sido em 2020.

Além do resgate emocionante de “Rise”, Katy Perry levou o público ao delírio com dois de seus maiores sucessos: “Roar” e “California Gurls”, reafirmando seu status como uma das grandes vozes do pop mundial.

Katy Perry e Lady Gaga

Outra grande atração do LA Fire Aid foi Lady Gaga, responsável pelo encerramento do evento. A cantora entregou um setlist poderoso, incluindo os hits “Shallow” e “Always Remember Us This Way”, ambos parte da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela.

O momento mais especial ficou por conta da apresentação de “All We Need Is Time”, uma canção inédita escrita especialmente para a ocasião. Antes de iniciar a performance, Gaga compartilhou com a plateia que a música foi composta ao lado de seu noivo, Michael Polansky, que também contribuiu na criação de “Disease”, faixa de abertura de seu próximo álbum, Mayhem.

“Todos nós precisamos de muitas coisas neste momento, mas algo essencial é o tempo. O tempo cura tudo.” – declarou Gaga ao introduzir a nova canção, levando os fãs às lágrimas.

O LA Fire Aid cumpriu seu propósito de unir grandes nomes da música em prol de uma causa urgente, proporcionando uma noite memorável e solidária.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis