Joelma na Supercopa: Botafogo e Flamengo disputam título em final

A aguardada final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo acontece neste domingo (2) no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), prometendo um verdadeiro espetáculo para os torcedores.

Além da disputa entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2024, o evento trará um ingrediente especial: um show da cantora Joelma, que retorna ao seu estado natal para uma apresentação antes da bola rolar.

Inspirando-se no modelo das grandes finais internacionais, a Supercopa Rei 2025 será marcada não apenas pelo futebol de alto nível, mas também por um show grandioso. Joelma, uma das artistas mais icônicas do Pará e do Brasil, subirá ao palco no pré-jogo para embalar o público antes do apito inicial.

Sua performance está prevista para começar às 15h10, enquanto a partida terá início às 16h.

A presença da cantora foi confirmada ainda em janeiro, durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Em um vídeo divulgado na atração, Joelma celebrou a oportunidade e convidou os torcedores para acompanharem o evento. “Vai ser incrível! Quem será que leva essa? Bora assistir juntinhos?“, disse a artista, entusiasmada.

Joelma: Como assistir à final

A Supercopa Rei contará com transmissão gratuita pela TV Globo e pela plataforma Globoplay. Já os assinantes do Sportv e do Premiere (PPV) também terão opções de acompanhamento em TV fechada e streaming.

Com ingressos esgotados, o Mangueirão deverá receber um grande público, reafirmando a paixão dos paraenses pelo futebol e a expectativa por uma final eletrizante. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo, vencedor do Brasileirão 2024, entram em campo em busca do primeiro título nacional da temporada.

A ideia de integrar grandes espetáculos musicais ao esporte não é novidade no cenário internacional. O Super Bowl, final da NFL, se consolidou como um dos maiores eventos esportivos e de entretenimento do mundo, e o modelo tem inspirado iniciativas no Brasil.

A inclusão de Joelma na programação da Supercopa Rei reforça essa tendência e adiciona um toque especial à decisão.

Além de colocar dois gigantes do futebol brasileiro frente a frente, a final também será uma vitrine para a cultura paraense, valorizando a identidade musical do estado. Independentemente do resultado em campo, a certeza é de que a Supercopa Rei 2025 ficará marcada como um evento histórico tanto para os torcedores quanto para os amantes da música e do esporte.