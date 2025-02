Conheça os principais prêmios que Taylor Swift já ganhou

Taylor Swift reafirma seu nome entre as maiores artistas da indústria musical com uma trajetória impressionante no Grammy. Com um total de 14 prêmios conquistados ao longo de sua carreira, a cantora se consagra como uma das artistas mais premiadas da história da premiação.

Conquistas e recordes

Um dos feitos mais marcantes de Swift é sua inédita quarta vitória na cobiçada categoria de Álbum do Ano, superando lendas como Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, que haviam conquistado três prêmios na mesma categoria. Seus álbuns vencedores incluem:

Fearless (2010)

1989 (2016)

Folklore (2021)

Midnights (2024)

Além disso, a artista já recebeu impressionantes 52 indicações ao longo de sua carreira, acumulando prêmios também em categorias como Melhor Álbum Pop e Melhor Videoclipe.

A jornada de Taylor Swift no Grammy

A primeira indicação de Swift ocorreu em 2008, na categoria de Artista Revelação. Embora não tenha vencido naquela ocasião, seu segundo álbum, Fearless, rendeu a ela seu primeiro Grammy de Melhor Álbum Country e também garantiu a vitória como Álbum do Ano, marcando o início de uma trajetória de sucessos.

Descubra como está a relação entre Taylor Swift e Blake Lively

A amizade entre Taylor Swift, 35, e Blake Lively, 37, segue firme mesmo em meio às recentes controvérsias envolvendo a atriz de É Assim que Acaba.

Boatos desmentidos

Rumores apontavam que Taylor estaria se afastando de Blake devido à disputa judicial da atriz com Justin Baldoni. No entanto, fontes próximas esclareceram ao Page Six nesta quarta-feira (29) que tais especulações são infundadas. “Não é verdade”, afirmou uma fonte ao veículo, negando qualquer tensão entre as duas.

Apesar de não ter comentado publicamente sobre o caso, Swift foi envolvida na polêmica devido a uma suposta mensagem de texto relacionada ao assunto. Até o momento, a cantora preferiu manter discrição.

Apoio sutil ao filme de Blake Lively

Mesmo sendo conhecida por divulgar e apoiar os projetos de suas amigas, Taylor adotou uma abordagem mais discreta em relação ao drama estrelado por Lively. Ainda assim, ela permitiu que a música My Tears Ricochet, do álbum Folklore, fosse utilizada no trailer do longa.

Blake, por sua vez, revelou que contou com o suporte de Swift ao longo das filmagens. “Ela esteve comigo durante todo esse processo, então, para o bem ou para o mal, ela viveu tudo isso comigo”, disse a atriz em entrevista ao CBS Mornings.