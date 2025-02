Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (4/2)

DE DENTRO PARA FORA

Data estelar: Vênus ingressa em Áries.

O mundo já não era como antes e não tinha perspectiva de voltar atrás, mas ainda nossa humanidade se agarrava ao passado com a nostalgia de quem sente falta de um lugar e de condições que, de fato, nunca aconteceram, são meras ilusões.

Agora o mundo, definitivamente, não será nunca mais o que foi, e todas as tentativas de o fazer retornar a supostas “Eras de Ouro” que nunca existiram precisarão de muita força para serem sustentadas, e mesmo assim não se salvarão do fracasso.

Não se trata de avanços tecnológicos, mas de estruturas de pensamento, as quais são, desde sempre e para sempre, as verdadeiras catalisadoras de todas as grandes mudanças da civilização. São transformações que não podemos evitar, porque acontecem de dentro para fora.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É possível que tudo caia no seu colo e que você tenha de se munir de uma boa vontade colossal para dar conta do recado. Trabalhe mentalmente com a certeza de que, por mais difícil que seja, você vai conseguir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você precisa entender que o medo não é sempre um sinal de algum perigo que se avizinha, o medo também é a medida daquilo com o qual você sonha, e se seus sonhos são gigantes, o medo também se apresentará como um gigante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apegar-se às próprias convicções é o seguro movimento de converter as razões em preconceitos, mas as pessoas que assim se comportam se tornam impossibilitadas de aceitar o equívoco que cometem. Uma loucura.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há melhoras em andamento, as quais, evidentemente, só poderiam acontecer sobre o que andou degringolando e decaindo, isto é, no âmbito desses relacionamentos que se pautaram pelo conflito em vez da harmonia. Tudo possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Enquanto houver diálogo aberto, haverá também perspectiva de entendimento entre todas as partes envolvidas. Por isso, ainda que se digam coisas terríveis, mesmo assim continue na mesa de negociação. Vale a pena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cenário é de uma complexidade à toda prova, e sua alma pode se sentir um tanto diminuída diante do que acontece. Agora é quando se torna propício você respirar fundo e se munir de firme vontade para enfrentar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que certas pessoas estão vivendo não é fácil de administrar, e de alguma maneira as coisas respingam para seu lado também. Não importa, o quanto todo mundo se ajudar mutuamente é o tanto de benefícios que acontecerão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em vez de partir para aquelas conversas intermináveis que só desgastam, aproveite a onda deste momento, que é muito prática. Se você fizer pequenas manobrar concretas em nome de suas pretensões, haverá sucesso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas andam como andam, restringindo os benefícios a que todas as pessoas teriam direito, e você, que está num bom momento, sente isso na pele, porque apesar da disposição ao bem-estar, há limitações importantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O medo continuará sempre aí, eclipsando os bons momentos que a alma poderia desfrutar. Porém, há também muito livre arbítrio disponível, e você pode decidir com firmeza quanto tempo o medo fica ativo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Expressar os sentimentos é importante, mas atropelar as pessoas por se expressar não tem valor algum. Há de haver espaço e tempo para tudo nesta vida, inclusive para o atropelamento, se for estritamente necessário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As angústias, por mais encalacradas que estiverem em algum lugar recôndito de sua alma, serão exorcizadas, mas não por uma nave extraterrestre que estacionar em sua casa, porém, pela força de sua boa vontade.