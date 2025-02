Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (5/2)

ESTRUTURAS DE PENSAMENTO

Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.

A ideologia materialista nos quer fazer acreditar que as mudanças ocorrem de fora para dentro, provocadas por eventos físicos, tecnologias, poder militar e opressão econômica, porém, apesar de que essas demonstrações de força impressionam nossa humanidade, as mudanças reais acontecem de dentro para fora, por médio de estruturas de pensamento.

Não é mera coincidência que se tenha tanto medo às palavras e aos pensadores, porque aí se encontra o real poder que nenhuma força exterior consegue superar, apenas atrasar e distorcer, mas essas tentativas sempre sucumbem à passagem do tempo.

Por isso, para vencer os obstáculos e limitações que te oprimem, além de agir objetivamente dentro do teu alcance, trabalha para mudar tua estrutura de pensamento a respeito da Vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A alma sorteada para dar conta do que acontece foi a sua, portanto, ainda que você tenha o convencimento de haver assuntos que não seriam de sua alçada, mesmo assim assuma a responsabilidade de solucionar tudo. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os monstros que assustam sua alma são do tamanho de formigas, mas projetam sombras longas que os fazem parecer gigantes. Procure desenvolver um senso mais acurado de proporção, porque grande mesmo é sua alma.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O entendimento é possível, porque ainda que as razões da discórdia sejam profundas e aparentemente insuperáveis, depende de o quanto as pessoas com que convive tenham boa vontade para tocar a bola para frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo tem solução, desde que as pessoas envolvidas tenham a boa vontade de solucionar, em vez de estacionarem em suas razões parciais e se dedicarem a alimentar o conflito interminável que não leva a lugar algum.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Querendo resolver, encontrará neste momento um ambiente propício para que aqueles assuntos cabeludos que todo mundo evita sejam postos sobre a mesa, encontrando razões que sejam benéficas para todas as partes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A intimidação há de ser substituída pelo espírito de aventura, que faz você se lançar de mãos vazias, sem armas, a uma luta que pareceria perdida do começo. Invoque a presença de espírito, e você vencerá, mais uma vez.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas no mundo não melhoram porque em vez de as pessoas se ajudarem mutuamente elas andam se maltratando mais do que o normal. O mundo não é uma entidade fictícia, o mundo só existe porque as pessoas existem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não precisa de nada complicado, apenas organizar a rotina para que caiba tudo que você precisa ter ao alcance da mão, todos os instrumentos que, bem utilizados, aproximam você diariamente dos objetivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se tudo estivesse correndo bem no mundo, e se não houvesse esse precipício histórico que se desenha, você seria completamente livre para viver os bons momentos a que tem direito. Porém, as coisas andam como andam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Está fácil levar sustos; as notícias, as pessoas, os ruídos crescentes, tudo se comporta de maneira distorcida e a alma acusa recibo disso, sentindo medo. Procure não estacionar nesse sentimento, mas o atravessar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que ficaram entaladas na garganta, não necessariamente negativas, em muitos casos a alma não encontra momento propício para expressar sua beleza e generosidade também. É hora de sua alma se expressar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Uma coisa é fundamental, você não deve tornar a angústia tão familiar que passe a se apegar a ela, como se fosse um salva-vidas, porque ela é, de fato, a âncora que impede seu progresso. Trate mal sua angústia.