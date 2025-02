Atriz de Emilia Pérez é afastada da campanha de divulgação do filme

A atriz espanhola Karla Sofia Gascón foi retirada da campanha de promoção do filme Emilia Pérez nesta terça-feira (4/2). Nas últimas semanas, a atriz do musical dirigido pelo francês Jacques Audiard recebeu uma onda de críticas depois que antigas postagens ofensivas e preconceituosas vieram à tona em sua conta, agora desativada, da plataforma X, antigo Twitter.



Com isso, de acordo com as últimas informações divulgadas pelo jornal La Vanguardia, a atriz teria sido removida de e-mails promocionais, anúncios, cartazes, outdoors e outros materiais que promovem o filme antes da premiação do Oscar, promovido pela Hollywood Academy Awards. A cerimônia será realizada no dia 2 de março, em Los Angeles.