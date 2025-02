Como será o retorno de Lucas Lucco aos palcos

Depois de um período afastado dos palcos para priorizar sua saúde mental, Lucas Lucco está pronto para retomar sua carreira musical. Em março deste ano, o cantor voltará a se apresentar, conciliando sua agenda artística com suas responsabilidades como empresário e pai do pequeno Luca, fruto de seu relacionamento com Lorena Carvalho.

Em entrevista ao “gshow”, Lucas destacou que sua volta será mais equilibrada e planejada. O cantor relembrou momentos intensos de sua trajetória e reforçou que, desta vez, quer manter um ritmo mais saudável. “Volto com tudo, mas quero que seja leve. Já foi muito pesado e não precisa ser. Houve uma época em que eu fazia 185 shows por ano, isso é sobre-humano”, revelou.

O afastamento foi motivado por uma questão pessoal que Lucas enfrenta desde a infância. Diagnosticado com bipolaridade e neurodivergência, o cantor decidiu se resguardar para reorganizar sua rotina e garantir que sua saúde estivesse em primeiro lugar.

“Hoje, além da música, atuo em diferentes áreas e quero continuar assim, mas com planejamento. Preciso ter tempo para tudo o que me comprometo, sem sobrecarga. Meu foco é eliminar o que me drena energia e organizar minha vida sem tentar abraçar o mundo. Tenho um filho de três anos, família, estudos e também preciso de momentos de descanso, porque sem o ócio, não há criatividade”, explicou o artista.

Depois de um ano afastado para focar em sua saúde mental, Lucas Lucco, 33, emocionou os fãs ao anunciar seu retorno aos palcos. A novidade foi revelada no último domingo (26), durante uma participação especial no show de Gusttavo Lima, 35, em Balneário Camboriú.

Em seu perfil no Instagram, Lucas compartilhou um vídeo do momento ao lado do amigo e destacou a importância de Gusttavo em sua trajetória. “Eu conheço um Gusttavo que vai muito além do Embaixador que vemos e ouvimos. É o Gusttavo que me convidou para o primeiro show do seu novo projeto, para que eu pudesse anunciar que, depois de um longo e escuro período, estou voltando a fazer o que mais me faz sorrir na vida”, escreveu o cantor na legenda.

Lucas também aproveitou para agradecer ao público e expressar sua felicidade com o retorno. “Eu volto aos palcos para revolucionar… de novo. Com a bênção do meu amigo e ídolo. Obrigado, Gusttavo Lima”, completou.