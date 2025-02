A possível parceria entre Ana Castela e Luísa Sonza

A cantora Ana Castela tem demonstrado cada vez mais interesse em expandir seu repertório musical, explorando novas sonoridades e artistas para futuras parcerias. Durante os bastidores do festival Planeta Atlântida, a sertaneja revelou para a Billboard Brasil que convidou Luísa Sonza para um projeto inédito, aumentando as expectativas do público sobre uma possível colaboração entre as duas artistas.

“Acabei de chamar a Luísa Sonza enquanto ela estava no palco”, afirmou Ana Castela, destacando que Sonza foi a primeira a aceitar seu convite. A iniciativa faz parte de um movimento da “Boiadeira” para trazer influências do pop ao seu próximo álbum, sem deixar de lado suas raízes sertanejas.

Embora esteja explorando novos estilos, Ana garantiu que seu chapéu, símbolo marcante de sua identidade artística, continuará presente em todas as suas fases. Em entrevista, ela também revelou ser admiradora de outros nomes do gênero pop, como Anitta e Pedro Sampaio, sugerindo que futuras colaborações podem estar no horizonte.

O que Ana Castela disse sobre mudança de estilo musical

A cantora Ana Castela, conhecida como “A boiadeira”, prepara-se para uma nova fase em sua carreira. Em 2025, a artista de 21 anos, que conquistou o Brasil com seu estilo sertanejo, lançará um álbum dedicado ao pop. O projeto, que já está em produção, promete explorar novas sonoridades enquanto mantém sua essência artística.

“Estou bastante ansiosa, porque eu que estou planejando isso. Quero mostrar que eu consigo, tenho talento, seja no pop, no funk, ou no sertanejo”, declarou Ana durante uma entrevista ao podcast “PodPah”. Essa transição marca um desejo antigo da cantora de explorar outras vertentes musicais e sair de sua zona de conforto.

O álbum contará com participações especiais e parcerias estratégicas. Entre os nomes cogitados está o funkeiro MC PH, enquanto Anitta figura como a colaboração mais aguardada pelos fãs. Em entrevistas anteriores, Ana revelou estar em busca da “música certa” para dividir os vocais com a Poderosa.

Além do novo álbum, Ana tem ensaiado coreografias com um balé, mostrando dedicação em oferecer uma experiência completa ao público. Recentemente, ao compartilhar registros de seu trabalho em estúdio, ela confirmou o título de um dos singles: “Pra Sempre”.

Ana também mira a expansão de sua carreira para o mercado latino. Após experiências com o espanhol em colaborações anteriores, como a música “Vida Loka” e uma parceria com o cantor mexicano Gabito Ballesteros, a artista tem intensificado conexões internacionais. Seu nome ganhou força entre empresários da música latina, incluindo George Prajin, gestor do rapper Peso Pluma.

Apesar da nova direção, Ana mantém seu compromisso com o público infantil. Ela está prestes a lançar um projeto musical em formato de desenho animado, onde interpretará músicas para crianças. Mesmo com a investida no pop, Ana não deixará de lado suas raízes sertanejas.

Para o segundo semestre de 2025, ela planeja lançar um álbum de “modões”, com a mesma essência de seu projeto “Herança Boiadeira”. Além disso, a cantora será a embaixadora da Festa do Peão de Barretos, que celebrará 70 anos.