Sandy & Junior no show especial do BBB - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de Sandy & Junior podem se preparar para um momento especial no Big Brother Brasil! Nesta quarta-feira (5), os irmãos se juntam a Chitãozinho e Xororó no Show de Quarta, quadro que traz apresentações ao vivo dentro do reality.

A presença da dupla levantou a grande expectativa: será que eles cantarão sucessos do passado?

Sandy & Junior: Clássicos confirmados no setlist

Segundo Xororó, o repertório da noite incluirá os hits Evidências e Alô, além de uma surpresa para os fãs de Sandy & Junior: a canção Enrosca, originalmente lançada no álbum As Quatro Estações: Ao Vivo em 2000. Outra faixa que promete emocionar é Me Espera, parceria de Sandy com Tiago Iorc.

Chitãozinho e Xororó celebraram a oportunidade de se apresentar ao lado dos filhos e destacaram que o momento será uma “grande reunião familiar cheia de emoção e nostalgia”. Além de alegrar os participantes do reality, o show também marca o aquecimento para a nova turnê da dupla, José e Durval – Uma História de Sucesso.