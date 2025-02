Claudia Leitte confirma presença no Carnaval de Guarulhos - (crédito: TMJBrazil)





A cantora Claudia Leitte confirmou sua participação no Carnaval de Guarulhos, programado para o dia 22 de fevereiro.

Apesar de polêmicas recentes relacionadas à intolerância religiosa, a artista segue como embaixadora oficial do evento e comandará a folia pelo quarto ano consecutivo.

Com uma trajetória de sucesso à frente do bloco, a organização espera manter a marca de 220 mil foliões na principal celebração carnavalesca da cidade.

O tradicional bloco Banda Bicha, que completa 49 anos em 2025, trará novidades para os participantes. Entre as mudanças está a venda online do Kit Folião, que inclui acesso à Área Premium com estrutura completa.

O espaço exclusivo contará com beer trucks, tendas de alimentação, bares, segurança reforçada e banheiros privativos. O percurso do trio também oferecerá recreação infantil, ativações de patrocinadores e apresentações musicais de artistas como DJ Pedro Mattos, Pagode Amigos e Didone, destaque do axé baiano.

Outra novidade para 2025 é o Trio de Apoio, um espaço exclusivo para 100 foliões que desejam acompanhar de perto a energia de Claudia Leitte. Com ingressos disponíveis na plataforma tycket.com.br, o pacote oferece open bar, segurança e estrutura diferenciada.

Claudia Leitte: Expectativa e estrutura do evento

Parceira do evento desde 2020, Claudia Leitte promete repetir o ênfase das edições anteriores, levando multidões pelas ruas de Guarulhos. No repertório, sucessos como “Exttravaza”, “Largadinho” e “Beijar na Boca”, além do lançamento recente “Tudo em Off”, prometem animar os foliões durante todo o trajeto.

A concentração terá início às 10h na Avenida Monteiro Lobato, número 734, ao lado do CME Adamastor, e os portões da Área Premium serão abertos simultaneamente. O bloco percorrerá a Avenida Paulo Faccini, encerrando a festa no Bosque Maia às 20h.

Para quem deseja curtir a festa sem a necessidade de ingressos específicos, a participação ao longo do percurso é gratuita, garantindo que todos possam aproveitar o espírito carnavalesco da cidade. A edição de 2025 reforça o compromisso do evento em oferecer uma experiência vibrante e acessível para toda a comunidade.