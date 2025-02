O retorno de Gabi Melim aos palcos após paralisia facial

A cantora Gabi Melim marcou sua volta aos palcos com uma apresentação especial no programa ‘Caldeirão com Mion’, exibido pela TV Globo. A artista estava afastada desde junho de 2024, quando foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição que afeta temporariamente os músculos faciais.

No retorno, Gabi emocionou o público ao interpretar “Ladeira da Preguiça”, em homenagem à icônica Elis Regina, e também apresentou a canção autoral “Até o Topo do Mundo”. Apesar da grande expectativa em torno de sua saúde, a cantora optou por não abordar o tema durante sua participação no programa.

Nos últimos dias, Gabi compartilhou com os fãs detalhes sobre sua recuperação. A artista revelou que precisou cancelar sua turnê devido à imprevisibilidade da evolução do quadro, mas comemorou os avanços alcançados. Segundo ela, já consegue se alimentar e dormir normalmente, e celebrou sua alta da fisioterapia. Atualmente, estima estar com 90% da função facial restabelecida, restando apenas um pequeno desvio labial como sequela a ser tratada.

“A melhora veio mais rápido do que eu imaginava. Muitas pessoas demoram meses ou até anos para recuperar os movimentos, então me sinto muito grata por essa evolução”, declarou a cantora.

Entenda a Paralisia de Bell

A paralisia de Bell é um distúrbio neurológico que provoca fraqueza repentina em um dos lados do rosto, normalmente de forma temporária. Embora a recuperação varie de caso para caso, a maioria dos pacientes se recupera totalmente em algumas semanas ou meses.

O tratamento pode incluir medicamentos como antivirais e corticoides para acelerar a reabilitação. Cuidados específicos, como fisioterapia, podem contribuir para a melhora dos movimentos.

Um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes é a dificuldade de piscar, o que pode causar ressecamento ocular e aumentar o risco de lesões na córnea.

Com a notável recuperação e o retorno aos palcos, Gabi Melim segue com entusiasmo sua trajetória musical, animando os fãs e reafirmando sua presença no cenário artístico brasileiro.