Alok lança projeto ambiental para recuperação de áreas degradadas

O DJ Alok anunciou uma nova iniciativa voltada para a recuperação ambiental de áreas degradadas no Brasil.

O projeto, chamado “Planeta Verde”, tem como objetivo reflorestar regiões afetadas pelo desmatamento e queimadas, promovendo o desenvolvimento sustentável e beneficiando comunidades locais. Com ações iniciais previstas para este ano, a meta do programa é restaurar áreas equivalentes a mais de 200 campos de futebol na Amazônia.

Preocupado com as mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade, Alok destacou a importância de ações concretas para mitigar os impactos ambientais. “A solução está na própria natureza.

Precisamos plantar árvores em larga escala e recuperar ecossistemas que foram destruídos”, afirmou o DJ. Além do reflorestamento, o projeto também pretende conscientizar a população sobre a urgência da preservação ambiental.

No estado do Pará, o “Planeta Verde” firmou parceria com o Fundo Comunitário do Airbnb para investir R$1 milhão na Ilha do Marajó. A iniciativa faz parte do programa “Agrofloresta em Família”, que apoiará 150 mulheres da região no cultivo de 250 mil mudas de espécies nativas.

Esse modelo sustentável permitirá um aumento de aproximadamente 75% na renda dessas famílias, além de fortalecer a segurança alimentar local.

Segundo Manuel Amaral, coordenador executivo do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), a ação terá um impacto significativo na proteção do ecossistema amazônico. “A restauração produtiva dessas áreas promove o engajamento da comunidade, fortalece a economia local e ajuda a reduzir os efeitos do desmatamento”, explicou Amaral.

Alok: Recuperação de áreas Afetadas por queimadas

Além do Pará, o projeto também atuará no Acre, onde uma área de 70 mil metros quadrados será restaurada após sofrer uma queimada criminosa em 2019. A iniciativa, chamada “Faça Florescer Floresta”, será desenvolvida no território do Centro Huwã Karu Yuxibu, idealizado pelo líder indígena e artista Mapu Huni Kuin.

Para Mapu, a ação representa a concretização de um sonho. “Quando essa terra foi queimada, pensei que tudo estava perdido. Mas agora temos a oportunidade de recuperar a floresta e devolver vida ao que foi destruído”, declarou.

Com esse projeto, Alok reforça seu compromisso não apenas com a música, mas também com causas sociais e ambientais. Seu investimento no reflorestamento e na recuperação de áreas degradadas demonstra a importância de iniciativas privadas na preservação da Amazônia e no combate às mudanças climáticas.