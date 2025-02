MC Jottapê anuncia fim da carreira no Funk

No último sábado (01), MC Jottapê emocionou o público ao anunciar sua despedida dos palcos e do mundo do funk durante o festival Sintonia – O Último Baile, realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento marcou o encerramento da série de sucesso da Netflix, mas também se tornou palco de uma importante decisão na vida do artista.

Após uma apresentação eletrizante, Jottapê compartilhou com os fãs os motivos que o levaram a encerrar sua trajetória na música. “Por muito tempo, eu corri atrás de tudo: dinheiro, fama… Eu consegui tudo isso. Mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenche”, confessou o cantor diante da multidão. Emocionado, ele destacou que hoje se sente completo e que essa mudança o levou a tomar essa decisão definitiva.

Durante o discurso, Jottapê trouxe sua esposa, Estefany Boro, ao palco. Em um momento simbólico, ela entregou ao cantor uma faixa com a frase: “Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.” O gesto reforçou o impacto de sua decisão, evidenciando que sua nova fase será guiada pela espiritualidade e valores familiares.

Casado desde 2019, Jottapê e Estefany são pais de dois filhos: Athena, de 1 ano, e Samuel, de apenas 3 meses. Em suas redes sociais, o cantor tem compartilhado momentos de sua vida pessoal, demonstrando que a paternidade e a busca por um novo significado foram fatores determinantes para sua mudança de percurso.