O impactante videoclipe de “Abracadabra” de Lady Gaga

Lady Gaga provou mais uma vez por que é uma das maiores artistas da atualidade ao transformar o Grammy Awards em uma plataforma para promover sua nova era musical. Durante a premiação, a cantora revelou seu mais novo single, “ABRACADABRA”, parte do aguardado álbum “Mayhem”. O videoclipe da canção foi exibido durante um intervalo comercial nos Estados Unidos e, pouco depois, disponibilizado em suas redes sociais, levando os fãs à loucura.

Estética sombria e novos rumos

No tapete vermelho, Lady Gaga chamou atenção ao adotar um visual totalmente preto, refletindo a estética de “Mayhem” e dando pistas do que os fãs poderiam esperar do videoclipe de “ABRACADABRA”. A estratégia de lançamento surpresa reforça a habilidade da artista em criar impacto e gerar expectativa em torno de seus projetos.

Conexão com o Brasil?

Um detalhe curioso sobre “ABRACADABRA” chamou a atenção dos fãs brasileiros: parte da letra contém palavras em português. A legenda automática do YouTube revelou trechos que incluem as palavras “amor” e “morta”, levantando especulações sobre uma possível conexão com o Brasil. O refrão intrigante diz:

“Abracadabra, amor, ooh-na-na Abracadabra, morta, ooh-ga-ga Abracadabra, abra, ooh-na-na In her tongue, she’s sayin’ Death or love tonight”

Como novo álbum de Lady Gaga planeja quebrar padrões

A icônica Lady Gaga está prestes a lançar seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Mayhem”, e promete entregar um trabalho ousado e inovador. O disco, que chega ao público em 7 de março, traz uma proposta sonora surpreendente e foge dos padrões tradicionais da música pop.

Em entrevista à revista “Elle”, a cantora deu um vislumbre do que os fãs podem esperar dessa nova fase artística. “‘Mayhem’ é pura energia caótica! Tem um som incrível, desafia muitas convenções e, acima de tudo, é muito divertido”, declarou Gaga, entusiasmada com o projeto.

A produção do álbum contou com a colaboração especial de Michael Polansky, parceiro da cantora, que coescreveu sete das 14 faixas presentes no trabalho. Ele compartilhou sua experiência ao lado de Gaga durante o processo criativo. “Foi fascinante assistir à criação deste álbum. Ela gravava em um estúdio próximo de casa, então eu podia acompanhá-la facilmente. Era impressionante ver sua rapidez para compor. Em poucos minutos, grande parte de uma música já tomava forma”, revelou Polansky.

Com influências que vão do electro-grunge e EDM francesa ao som inconfundível de Prince e David Bowie, Lady Gaga promete um álbum que mescla nostalgia e inovação. Além disso, a cantora também se inspirou em elementos da música alternativa dos anos 90 para construir sua nova identidade sonora.

Os fãs já estão ansiosos para conferir o resultado dessa fusão de estilos e a irreverência que só Lady Gaga consegue entregar. “Mayhem” promete ser um marco em sua carreira e mais uma prova de sua capacidade de reinvenção no cenário musical global.