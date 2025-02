Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (6/2)

PALAVRAS DE PODER

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

O Universo existe porque uma sílaba de três letras continua sendo pronunciada ininterruptamente pelo organismo dessa entidade colossal na qual tudo se movimenta e experimenta ser. Uma dessas letras é o espírito invisível, outra delas é a matéria aparente e a terceira é a energia que os mantém unidos e em contínuo dinamismo, AUM.

Há um tratado, chamado de Pranava Vada, traduzido do sânscrito ao inglês que discorre sobre essas três letras, composto de 3 volumes e dezenas de capítulos, explicando a complexa relação entre matéria, espírito e energia, que serviria de inspiração aos que tentam entender o proceder da Vida, caso não sejam contaminados pela ideologia materialista.

Há palavras sintéticas, como essa, com supremo poder, mas nossas palavras, profanas e analíticas, não são por isso desprovidas de poder.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se tudo fosse diferente, tudo seria diferente, mas esse tipo de especulação mental intermináveis pode até ser interessante, mas raramente leva a algum lugar. Melhor ficar com a realidade crua e nua, melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que você tenha de fazer coisas que considera temíveis, e mesmo não revelando a ninguém o medo que sente de as enfrentar, mesmo assim você verá, na prática, que os monstros assustadores são do tamanho de formigas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seus raciocínios hão de esclarecer as pessoas com que você convive ou tem interesses envolvidos nesta parte do caminho. Procure expressar as ideias que, se forem praticadas, beneficiariam a todas as pessoas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo que andou acontecendo nas semanas anteriores foi do agrado de sua alma, mas não houve oportunidade de você se expressar para colocar as coisas em ordem. Procure esse momento, colocar tudo em ordem é fundamental.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é quando o cenário se torna propício a fazer os acordos que até agora teriam parecido impossíveis. Aproveite para ter aquelas conversas que ficaram pendentes, com a alma munida da boa vontade de resolver.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tentar ajudar é generoso de sua parte, mas cuide para fazer isso de um lugar seguro, de uma condição que impeça de os problemas alheios espirrarem para seu lado e contaminarem a situação de seus planos em andamento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não é a economia financeira o tema principal, mas os relacionamentos psicossociais que andam desgastados, porque as pessoas depois da pandemia entraram em silencioso desespero. Só muda se as pessoas mudarem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Na mesma medida em que você organizar sua vida cotidiana, respeitando os ritmos e necessidades básicas, você verá que as coisas melhoram em todos os sentidos, inclusive nos que parecem não ter nada a ver com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O objetivo central deste momento é você passar bons momentos, e à primeira vista pareceria a sorte grande, porém, considerando que o cenário do mundo restringe os bons momentos, você precisará garimpar bastante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando sua alma se torna capaz de atravessar a barreira densa do medo, porque mesmo que suas razões sejam poderosas como tigres na escuridão, sua alma é mais poderosa ainda, brande a força de vontade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pensar bem não é algo que aconteça com frequência, por isso, é importante você aproveitar a onda deste momento, que propicia o pensar com razões que não busquem justificativas, mas explicações libertadoras. Ai sim!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por trás da angústia exasperante que mora em algum lugar recôndito de sua alma está a força do progresso que você espera sintonizar, para, inclusive, se livrar da angústia. Ela é o reverso da moeda.