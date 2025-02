Como está Lily Allen após divórcio polêmico

A cantora britânica Lily Allen está passando por um momento delicado após o fim de seu casamento com o ator David Harbour, astro da série Stranger Things. De acordo com fontes próximas, a artista de 39 anos tem encontrado dificuldades emocionais com a separação, que se tornou um assunto amplamente discutido na mídia.

Casados por mais de quatro anos, Allen e Harbour oficializaram a união em setembro de 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. O relacionamento dos dois começou em 2019, quando foram vistos juntos em eventos públicos, e rapidamente se tornou um dos casais mais comentados do meio artístico.

Momento Difícil e Repercussão Pública

Fontes próximas relataram à revista People que Lily Allen está profundamente abalada com o divórcio. “Ela está devastada e não está em um bom lugar. Tem sido muito difícil para ela e suas filhas”, revelou um amigo próximo da cantora. Allen é mãe de duas meninas, Marnie Rose, de 12 anos, e Ethel Mary, de 13, fruto de seu casamento anterior com Sam Cooper.

No início de janeiro, a cantora falou abertamente sobre sua situação emocional em seu podcast Miss Me?, apresentado ao lado de Miquita Oliver. “Estou tão… realmente não estou em um bom lugar. Sei que tenho falado sobre isso há meses, mas isso está fora de controle. Não consigo me concentrar em nada além da dor que estou sentindo”, desabafou Allen, que anunciou uma pausa temporária no programa para se afastar dos holofotes.

Polêmicas e Rumores Sobre o Fim do Casamento

O relacionamento entre Allen e Harbour já vinha enfrentando desafios nos últimos meses. Segundo o Daily Mail, a cantora teria descoberto que o marido mantinha um perfil secreto no aplicativo de relacionamento Raya, voltado para celebridades e pessoas influentes. Esse fato teria sido um dos estopins para a separação.

Além disso, boatos surgiram na internet sobre uma possível recaída da cantora no abuso de substâncias, especulações que ela negou veementemente em seu podcast. “Sei que há rumores cruéis por aí, mas isso não é verdade”, afirmou, reforçando que segue comprometida com sua sobriedade.

O Futuro de Lily Allen

Apesar dos desafios, pessoas próximas da artista garantem que ela tem se esforçado para superar essa fase. “Ela é forte e sabe se colocar em primeiro lugar quando necessário”, afirmou uma fonte.

Atualmente, Allen planeja se afastar temporariamente dos holofotes para focar em sua recuperação emocional e no bem-estar de suas filhas. Seu retorno ao trabalho ainda é incerto, mas fãs esperam que a artista encontre forças para seguir em frente e continuar sua bem-sucedida carreira na música e no entretenimento.