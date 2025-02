Tudo sobre a colaboração de Sabrina Carpenter com Dolly Parton

A cantora Sabrina Carpenter surpreendeu os fãs nesta terça-feira (4) ao revelar que lançará uma versão deluxe de seu álbum premiado Short n’ Sweet. O relançamento, que chega ao público em 14 de fevereiro, traz novidades empolgantes, incluindo uma colaboração especial com a lenda do country, Dolly Parton.

O Anúncio e as Novidades

A novidade foi divulgada pela artista em suas redes sociais, onde compartilhou uma imagem escrita à mão contendo detalhes sobre a versão expandida do álbum, originalmente lançado em 23 de agosto de 2024. A edição deluxe contará com quatro novas faixas: Busy Woman, 15 Minutes, Couldn’t Make It Any Harder e Bad Reviews.

Além das inéditas, Sabrina unirá sua voz à de Dolly Parton na música Please Please Please, que já se destacou ao ser indicada ao Grammy 2025 na categoria de Música do Ano. Essa colaboração promete unir o talento pop da jovem estrela ao legado country da icônica cantora.

Grammy 2025 e Reconhecimento

Este foi um ano especial para Sabrina Carpenter, que debutou no Grammy e já levou para casa prêmios importantes. A cantora venceu as categorias de Melhor Performance Pop Solo, com Espresso, e Melhor Álbum Pop Vocal, com Short n’ Sweet. Essas conquistas consolidam seu nome na indústria musical e elevam ainda mais as expectativas para os próximos lançamentos.

Sabrina Carpenter: muito além do hit ‘Espresso’

Sabrina Carpenter pode até ter conquistado as paradas musicais recentemente com Espresso, mas sua trajetória na indústria do entretenimento começou há muito tempo. Aos 25 anos, a cantora e atriz americana já acumulou experiências que a transformaram em um dos nomes mais promissores da música pop atual.

O sucesso estrondoso de Espresso e do álbum Short n’ Sweet (2024) elevou Sabrina a um novo patamar, rendendo a ela seis indicações ao Grammy 2025. A artista concorreu em categorias de grande prestígio, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação, além de Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo.

De estrela teen a fenômeno global

Natural de East Greenville, Pensilvânia, Sabrina nasceu em 11 de maio de 1999 e deu os primeiros passos na carreira artística na TV. Seu papel na série Garota Conhece o Mundo (2014-2017), do Disney Channel, a apresentou ao público jovem, mas foi na música que encontrou sua verdadeira paixão. Seu álbum de estreia, Eyes Wide Open (2015), marcou o início de uma jornada que, ao longo de cinco álbuns, a consolidou como uma artista versátil e inovadora.

A grande virada veio em 2024 com Short n’ Sweet, que colocou Sabrina no topo das paradas globais. Os hits Espresso e Please Please Please viralizaram e ampliaram sua base de fãs, tornando-a uma presença constante nas principais playlists e premiações.