Neymar e Bruna Biancardi definem nome da segunda filha

Neymar e Bruna Biancardi definiram o nome da segunda filha. Conforme divulgado pela influenciadora nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (5/2), o bebê se chamará Mel.

O nome foi publicado em um texto onde Bruna homenageia o jogador de futebol, que completa 33 anos hoje. "Parabéns, meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!", diz o texto.

"Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa, e só quem te conhece de verdade tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado", diz o resto da homenagem.

O casal revelou a nova gestação no ano passado, na noite de Natal. Na ocasião, Neymar e Bruna aproveitaram para revelar o sexo do bebê, que é uma menina. Eles já são pais de Mavie, de 1 ano.

No vídeo publicado no Instagram da influenciadora, os dois aparecem ao lado de Mavie e Davi Lucca, filho mais velho do jogador, fruto do relacionamento do atleta com Carol Dantas. Ele também é pai de Helena, do breve affair com a influenciadora Amanda Kimberlly.

Neymar retornou neste mês para o Brasil após fechar contrato com o Santos. O atleta estreia na noite desta quarta (5), em um confronto contra o Botafogo. A partida começa 21h35.