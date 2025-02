Kevinho desabafa sobre problema de saúde

O cantor MC Kevinho, de 26 anos, está passando por um momento difícil de saúde e usou suas redes sociais para desabafar com os fãs. Na madrugada de terça-feira (04), o funkeiro foi hospitalizado em São Paulo após sofrer intensas dores de cabeça.

Nos stories do Instagram, ele fez questão de atualizar seus seguidores sobre o quadro e explicar o motivo de seu afastamento das redes sociais nos últimos dias. A situação, segundo ele, está preocupante, e a causa do mal-estar ainda é um mistério para os médicos.

Em suas postagens, Kevinho explicou que estava lidando com fortes dores de cabeça, que foram acompanhadas de enjoo, dor no pescoço e sensibilidade à luz, sintomas típicos de uma enxaqueca grave.

Embora tenha cogitado que poderia estar com dengue, o cantor revelou que os exames descartaram a possibilidade. Mesmo após tomar remédios para aliviar a dor, o quadro não melhorou completamente, embora a dor tenha diminuído um pouco.

“Estou off por aqui porque estou com muita enxaqueca desde ontem… Sinto enjoo, minha cabeça está pulsando, tenho dor no pescoço e sensibilidade à luz”, explicou o cantor nos stories. Kevinho segue se tratando no hospital e, apesar da melhora parcial com medicamentos anti-inflamatórios, ainda não sabe qual a causa do problema de saúde que está enfrentando. Ele pediu aos seguidores para não se preocuparem, mas também solicitou conselhos de quem já passou por situações semelhantes.