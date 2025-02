BLACKPINK confirma turnê global em 2025

O BLACKPINK está de volta! Depois de um período de intensas atividades solo, as meninas do grupo de K-pop mais famoso do mundo finalmente confirmaram que em 2025 embarcarão em uma turnê global, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre a agenda de shows.

E para os brasileiros, uma surpresa: no vídeo de anúncio, o quarteto utilizou frases em português, sugerindo que o Brasil pode ser um dos destinos da turnê.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (5), o BLACKPINK compartilhou sua empolgação com o retorno aos palcos, após o lançamento de “Born Pink”, o último álbum do grupo, em 2023.

Desde então, embora as integrantes tenham se dedicado a seus projetos solo, a notícia de uma turnê conjunta já estava sendo aguardada com grande expectativa. E agora, finalmente, o sonho está prestes a se tornar realidade para os fãs ao redor do mundo.

A revelação do retorno do BLACKPINK vem acompanhada de um vídeo repleto de imagens impactantes de apresentações anteriores, com cenas das integrantes em shows lotados. O anúncio também trouxe áudios de jornalistas de diversas partes do mundo, dizendo “Elas estão de volta”, em português, o que imediatamente despertou a esperança de que o Brasil esteja no radar da turnê.

Embora ainda não haja uma confirmação oficial de datas ou cidades específicas, o uso do português no vídeo é um sinal claro de que uma possível visita ao Brasil pode estar em negociação. Fãs brasileiros já começam a se mobilizar nas redes sociais, demonstrando empolgação com a ideia de ver o quarteto se apresentar no país novamente. A última vez que o BLACKPINK esteve no Brasil foi em 2019, no festival “Rock in Rio”, e os fãs aguardam ansiosamente uma nova oportunidade.

Futuro do BLACKPINK e o que esperar da turnê

A turnê de 2025 será um marco importante para o BLACKPINK, que se tornou um dos maiores fenômenos da música pop mundial. Em uma entrevista recente à revista Billboard, Jennie, uma das integrantes do grupo, compartilhou suas expectativas para o retorno da formação original.

Ela afirmou que cada membro do grupo voltará com versões “mais poderosas” de si mesmas, mostrando um amadurecimento pessoal e profissional após seus projetos individuais.

As outras integrantes do BLACKPINK também estão em destaque. Rosé, com seu álbum “Rosie”, quebrou vários recordes em 2024; Lisa se destacou no Victoria’s Secret Fashion Show e prepara o lançamento de “ALTER EGO”; Jisoo está dominando a telinha com a série “Newtopia” e seu primeiro mini-álbum, “AMORTAGE”.

Jennie, por sua vez, lançará seu primeiro álbum solo, “Ruby”, em março deste ano, e está ansiosa para reunir novamente o grupo.

Após o sucesso de seus projetos individuais, as integrantes estão empolgadas com a possibilidade de se reunir novamente no palco. Jennie compartilhou que sente falta dos momentos em grupo e de fazer turnês com suas colegas, e está ansiosa para descobrir o que cada uma delas trará de novo para essa fase.

A turnê de 2025 promete ser um grande evento, não apenas pela reunião do grupo, mas também pela evolução das artistas, que vêm mostrando cada vez mais sua versatilidade e força solo. E para os fãs brasileiros, o sonho de ver o BLACKPINK novamente no Brasil pode estar mais próximo do que nunca.