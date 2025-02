Aniversário de Bob Marley: relembre passagem do cantor pelo Brasil

Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, faria 80 anos nesta quinta-feira (6/2). O grande representante do reggae mundial segue sendo lembrado até os dias atuais, mesmo 44 anos após sua morte.

Famoso no mundo inteiro, Bob já esteve no Brasil. A voz de Is this love desembarcou no país em março de 1980, para apresentar sua última turnê. A primeira parada foi em Manaus, enquanto o país enfrentava o regime da Ditadura Militar.

A chegada de Bob não agradou o mais alto escalão nacional, visto que o cantor era um defensor aberto da legalização da maconha. Após horas, o cantor teve a entrada no Brasil liberada, mesmo com o visto negado. Por isso, o artista não conseguiu fazer nenhum show.

Durante a estadia no país, Marley também visitou o Rio de Janeiro. Após desembarcar no Santos Dumont, o artista participou do lançamento de uma gravadora e ficou hospedado no famoso hotel Copacabana Palace.

Legado vivo

As músicas de Bob Marley continuam fazendo sucesso até hoje. No ano passado, o legado do artista foram imortalizados no filme Bob Marley: one love. O longa retrata a vida e carreira do cantor, e conta sobre a tentativa de assassinato que ele sofreu em 1976, enquanto estava em sua mansão, em Kingston, na Jamaica.

Na ocasião, sete homens armados com metralhadoras invadiram o local. Os bandidos dispararam 56 tiros e deixaram quatro feridos. Bob foi baleado no peito e no braço, mas não se feriu gravemente.

Entre as músicas mais famosas de Marley estão: Could you be loved, Sun is shining, No woman, no cry, One love, Three little birds, Turn your lights down low, Stir it up, Soul rebel, I shot the sheriff e How many times.