Regina Duarte faz revelações inéditas sobre reaproximação com a Globo

Regina Duarte fará seu retorno às novelas com a reprise de História de Amor (1995), que reestreia nas tardes da Globo a partir da próxima segunda-feira (10), na Edição Especial. Na trama, ela interpretou Helena, a grande protagonista da história assinada por Manoel Carlos.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz, que ao longo dos últimos vivenciou um afastamento marcado por polêmicas com a emissora carioca, abriu o jogo pela primeira vez em torno do assunto, após ter participado da campanha de divulgação da reapresentação do clássico da dramaturgia.

"Sim, [há um movimento]. Tenho uma história longa e carinhosa com a emissora. O que você chama e reaproximação é apenas um trabalho de divulgação de uma de nossas novelas", disse Regina Duarte, que detalhou como ocorreu o convite feito pela a Globo, mas destacou a situação atual.

"Meu retorno à Globo não tem nenhuma ligação com esta participação afetiva. Eles me ligaram perguntando se eu topava gravar um áudio falando da reprise de ‘História de Amor’ e eu concordei imediatamente", contou.

