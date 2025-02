Blackpink fará show no Brasil? Confira o que se sabe

Após um período dedicado a projetos solos, as integrantes do BLACKPINK – Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé – estão retornando aos palcos como um quarteto. O grupo de K-Pop anunciou nesta segunda-feira (5) que, em 2025, embarcará em uma nova turnê mundial. O anúncio, feito nas redes sociais do grupo, foi acompanhado de um teaser emocionante, mostrando uma vista aérea de um estádio lotado de fãs com os icônicos lightsticks cor-de-rosa.

Embora os detalhes sobre as datas e a venda de ingressos ainda não tenham sido revelados, o anúncio é um marco aguardado pelos fãs, já que a turnê vem após a bem-sucedida Born Pink Tour de 2023. Essa nova fase marca a reunião do grupo, depois de cada integrante investir em suas carreiras solo ao longo do ano passado.

Enquanto o BLACKPINK se prepara para a turnê, cada membro continua a trilhar seu próprio caminho de sucesso. Jisoo recentemente assinou um contrato com a Warner Records, juntando-se a Jennie (Columbia Records), Lisa (RCA Records) e Rosé (Atlantic Records). Rosé, por exemplo, conquistou um lugar no Top 3 da Billboard Hot 100 com seu single “APT”. Jennie também se destacou com o lançamento do álbum Ruby e com a série de shows The Ruby Experience, nos quais parte dos lucros será destinada a apoiar os bombeiros após os incêndios florestais em Los Angeles.

Além disso, Lisa lança a faixa “Born Again” com Doja Cat e Raye nesta terça-feira (6) e se prepara para a estreia na terceira temporada de The White Lotus em 16 de fevereiro. No final do mês, ela lança seu aguardado álbum solo, Alter Ego, que incluirá faixas como “Rockstar” e “New Woman”, além de novas músicas. Já Jisoo se prepara para estrear sua série Newtopia no Prime Video em 7 de fevereiro e para realizar sua primeira turnê solo de fanmeeting, LIGHTS, LOVE, ACTIONS!, em 2025, com passagens por sete cidades asiáticas.