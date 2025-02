Imagine Dragons leva show épico ao cinema

O Imagine Dragons está prestes a transformar a experiência de assistir a um show ao vivo em algo ainda mais grandioso, levando sua performance “Live From the Hollywood Bowl” para cinemas ao redor do mundo.

Programado para os dias 26 e 29 de março, o evento será transmitido para telas gigantes através da Trafalgar Releasing, permitindo aos fãs reviverem o icônico show do grupo no mundialmente famoso Hollywood Bowl, em Los Angeles, acompanhado pela imponente LA Film Orchestra.

Filmado em outubro de 2024, o espetáculo de quase duas horas marca o encerramento da turnê Loom World Tour da banda. Esta turnê, que percorreu diversas cidades como Toronto, Salt Lake City e Los Angeles, foi um sucesso estrondoso, com mais de 600 mil ingressos vendidos.

O show foi o último de uma residência de quatro noites no Hollywood Bowl, um local que já se tornou sinônimo de grandes apresentações. O que torna esse evento ainda mais especial é a presença da orquestra de 50 músicos, conduzida por arranjos do compositor Inon Zur, que reinventou clássicos como “Radioactive”, “Demons” e “Believer”.

O Imagine Dragons compartilhou a empolgação do evento em suas redes sociais: “Em outubro passado, convidamos o @lafilmorchestra para se juntar a nós no palco do mundialmente famoso Hollywood Bowl para o nosso último show da turnê LOOM North America. Agora, estamos trazendo essa performance para a tela nos cinemas ao redor do mundo”, afirmou o grupo no Instagram, gerando expectativa para o lançamento global.

A banda, que se consolidou no cenário musical mundial com seus sucessos e sua habilidade de se conectar com uma audiência multigeracional, promete oferecer uma experiência única aos espectadores. Kymberli Frueh, vice-presidente sênior de programação da Trafalgar Releasing, destacou a relevância desse espetáculo: “A música nos conecta a todos, e o Imagine Dragons é magistral em fazer isso.”

Imagine Dragons e Hollywood Bowl

O show no Hollywood Bowl será uma celebração da força da música como ferramenta de inclusão e esperança, com arranjos sinfônicos que prometem levar as faixas do grupo a um novo nível de profundidade emocional.

Além da performance ao vivo, a banda tem planos ainda mais ousados para a sua audiência. Em uma virada espetacular, o Imagine Dragons está programando a estreia ao vivo da música “Children of the Sky (A Starfield Song)”, uma colaboração com a Bethesda Games Studio, parte da trilha sonora do aguardado jogo “Starfield”.

A estreia não se limitará ao palco do Hollywood Bowl, mas será transmitida diretamente da superfície da Lua, como parte da missão espacial Freedom Mission da Lonestar. Com a colaboração da Intuitive Machines, a missão de explorar o Polo Sul Lunar será o cenário para um marco histórico: a primeira vez que uma música será transmitida ao vivo do espaço exterior.

Ryan Micheletti, investidor da Lonestar, destacou que o objetivo da transmissão lunar é inspirar a próxima geração a se entusiasmar com o futuro da exploração espacial e da tecnologia. Essa fusão de música e inovação espacial reforça a ideia de que o Imagine Dragons não se limita apenas aos palcos, mas também aos limites da criatividade humana.

Com ingressos começando a ser vendidos no dia 12 de fevereiro, os fãs têm agora uma oportunidade única de viver essa experiência memorável no cinema. A exibição de “Live From the Hollywood Bowl” nos cinemas traz uma nova forma de consumir música ao vivo, permitindo aos fãs reviver um dos maiores shows da banda com uma produção visual e sonora incomparáveis.

O Imagine Dragons está, mais uma vez, ultrapassando barreiras e mostrando por que são uma das maiores bandas da atualidade.

Se você é fã de música, inovação e momentos históricos, essa será uma experiência imperdível.