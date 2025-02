Juliette lança EP “Esquenta” e se prepara para o São João

Juliette, a cantora que conquistou o Brasil após sua participação no “Big Brother Brasil”, continua a sua jornada musical com um novo EP chamado “Esquenta”. Com esse lançamento, ela nos oferece uma amostra do que está por vir em seu novo álbum, apresentando duas faixas: “Boyzinho” e “Quarto Proibido”, esta última em parceria com o MC GW.

Em uma entrevista à Billboard Brasil, Juliette falou sobre a sua evolução dentro da música e sua fase mais madura. Ela afirma que, após três anos de carreira, se sente mais segura e confortável com sua arte.

Para ela, esse é o momento de vivenciar a fase adolescente de sua carreira. “Agora, sou uma adolescente na música. A cada novo trabalho, me sinto mais confiante e compreendo melhor como quero me expressar”, compartilha a cantora, refletindo sobre sua trajetória desde o início da carreira musical.

Juliette conta que a música sempre foi algo presente, mas até recentemente, ela não entendia completamente a profundidade do que representava para ela. No entanto, ao longo de sua trajetória, ela tem se sentido mais à vontade com sua própria voz e estilo.

A cantora diz que se libertou de antigas preocupações com a opinião dos outros e se permite experimentar, sem se prender a normas ou expectativas alheias. Com essa nova fase, ela se descreve como “mais leve”, o que transparece em suas composições e na forma como se apresenta ao público.

Juliette: Uma homenagem ao namorado

O EP “Esquenta” também tem um toque pessoal e íntimo para Juliette, que aproveita o momento para homenagear seu namorado, Kaique Cerveny, na música “Boyzinho”.

A canção tem uma vibe festiva e animada, que remete às celebrações de São João, e é uma das faixas preferidas da cantora. Segundo Juliette, a canção fala sobre os seus próprios flertes e as brincadeiras que surgem nas baladas de Campina Grande, sua cidade natal, onde o clima de festa é uma tradição.

“Boyzinho” reflete a liberdade e a espontaneidade de Juliette. Ela explica que, no passado, costumava ser ela quem dava em cima dos “boyzinhos” nas festas, algo que era um tema recorrente nas conversas com seus compositores.

A canção faz parte do seu esforço em se manter fiel à sua personalidade, apresentando ao público uma Juliette mais descomplicada e autêntica. Além disso, a cantora destaca que a maior parte das composições e da criação do álbum são de sua autoria, o que torna o projeto ainda mais próximo de sua essência.

A ideia do EP “Esquenta” é dar início a sua preparação para o São João, a festa que mais a representa e que tem um significado especial para a cantora, que compartilha suas lembranças e experiências vividas em meio às festas e danças de sua terra natal. Mesmo em fevereiro, Juliette já está no clima da festividade, antecipando para os fãs o que virá no futuro. “Esse é só um esquenta, e eu gosto muito dessa época”, disse ela, animada com o lançamento.

Esse novo projeto não é apenas uma música, mas uma forma de Juliette marcar sua história como cantora. Ela continua a crescer e amadurecer, explorando suas próprias vivências e mostrando ao público uma Juliette mais verdadeira e próxima de quem ela realmente é.

Com o EP “Esquenta”, a cantora segue se aproximando cada vez mais de seus fãs, oferecendo um pouco de sua essência através da música.