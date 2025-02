Will Smith retorna ao mundo da música com novo álbum - (crédito: TMJBrazil)

Após mais de duas décadas de espera, o icônico ator e cantor Will Smith está prestes a lançar um novo álbum, intitulado “Based on a True Story”.

O projeto, previsto para março de 2025 pela SLANG Recordings, marca o primeiro de três discos que o artista planeja lançar nos próximos anos. O álbum inclui uma mistura de estilos musicais e colaborações com artistas renomados como Big Sean e Obanga.

A primeira amostra deste trabalho foi o single “Beautiful Scars”, lançado recentemente, que aborda temas de dor, transformação e crescimento pessoal.

Em uma entrevista recente à Billboard, Smith compartilhou sua jornada criativa e as razões por trás do novo álbum. Segundo o cantor, a inspiração surgiu após o filme “Emancipation”, de 2022, no qual ele interpretou um personagem profundamente afetado pelas experiências traumáticas da escravidão.

A reflexão sobre dor, fé e sofrimento durante esse período foi intensificada pela pandemia de Covid-19, levando-o a mergulhar mais fundo na arte e na espiritualidade. O artista descreve essa fase como uma verdadeira descoberta interna, uma jornada de autoconhecimento que foi fundamental para o desenvolvimento de seu novo som.

Will Smith: A Inspiração e o Processo Criativo

A música “Beautiful Scars” reflete essa introspecção, com a letra abordando como as experiências dolorosas podem ser transformadas em algo belo e significativo. Smith se inspira na arte japonesa do Kintsugi, que transforma objetos quebrados em peças ainda mais valiosas ao aplicar ouro nas rachaduras. Para o artista, essa metáfora representa a cura como uma forma de arte, e a beleza das cicatrizes que carregamos se torna parte da nossa história de vida.

Ao longo de sua jornada musical, Smith contou com a colaboração de amigos e aliados próximos, como Joyner Lucas e Big Sean, além de novos talentos como Chiller e Symba, que ajudaram a moldar a sonoridade do álbum. A influência desses artistas foi fundamental para que ele se adaptasse aos fluxos atuais da música, sem perder sua identidade.

O próprio Smith também se dedicou a explorar novas possibilidades sonoras, combinando gospel, hip hop e outros estilos para criar um álbum único e autêntico.

“Based on a True Story” é apenas o começo de uma nova fase na carreira musical de Will Smith. O artista planeja lançar três álbuns, divididos em temporadas, como um programa de TV. A primeira temporada, intitulada “Rave in the Wasteland”, será lançada no final de março de 2025, abordando a ideia de encontrar alegria e dança nos momentos mais sombrios. A segunda temporada, chamada “The Gift of Madness”, é mais otimista e explorará a crença em possibilidades e o poder da loucura criativa, com lançamento previsto para junho.

Além disso, Smith está planejando uma turnê para promover seu novo álbum, com apresentações em diversos países. Embora ele nunca tenha feito uma turnê completa, o artista está empolgado com a ideia de unir nostalgia e novas músicas em um espetáculo que promete emocionar os fãs de sua longa carreira.

A ambição de Will Smith agora é criar um show grandioso o suficiente para ser apresentado em estádios, utilizando novas tecnologias e uma abordagem criativa para encantar o público.

Com um legado que abrange cinema e música, Will Smith está mais focado do que nunca em criar momentos memoráveis para seus fãs. Sua jornada musical está longe de ser apenas uma retomada do passado; ela representa uma evolução artística que promete marcar um novo capítulo em sua carreira.