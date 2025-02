Por que namorada de Liam Payne o deixou antes de morte

Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, compartilhou sua dor e sofrimento ao falar, pela primeira vez, sobre os momentos que antecederam a trágica morte do artista, que ocorreu em outubro de 2024, após ele cair de um hotel em Buenos Aires. Em uma entrevista com o The Sun, Kate se mostrou visivelmente emocionada ao revelar que jamais teria deixado a Argentina se soubesse que algo tão devastador aconteceria.

Ela esclareceu rumores que indicavam que o motivo de sua partida do país teria sido um término ou desentendimentos com Liam. “Eu tinha uma responsabilidade com o nosso cachorro, Nala, e, de forma alguma, pensei que algo tão trágico iria ocorrer”, afirmou a influenciadora de 25 anos.

Kate acredita que a queda de Liam foi um acidente, e não um ato de suicídio. “Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer, e, claro, não sabia que ele morreria tão jovem”, declarou. Ela também destacou que, embora os dois tivessem vidas independentes, nunca imaginou que aquela viagem separada fosse marcante de maneira tão devastadora.

A jovem ainda expressou sua dificuldade em aceitar a perda: “Ainda não parece real que ele não esteja mais aqui. Estou tentando ser forte, mas minha vida mudou completamente.” Kate também revelou o choque ao receber a notícia. “Estava em casa, navegando no TikTok, quando um amigo dele me ligou. Aquele momento foi como se o mundo parasse para mim.”

Apesar do luto, Kate mencionou como se sente grata por não ter sido ela quem descobriu a morte de Liam pelas redes sociais. Ela lembrou que, inicialmente, pensou que fosse um boato, mas a angústia e o desconforto físico a fizeram perceber a cruel realidade.

A influenciadora ainda relembrou com carinho seu relacionamento com o cantor, que considera único. “Desde o momento em que nos conhecemos, senti que éramos almas gêmeas. Liam foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, e é muito difícil aceitar que ele não estará mais comigo.”

A confirmação da causa da morte de Liam Payne



A investigação conduzida pelas autoridades do Reino Unido revelou oficialmente a causa da morte de Liam Payne, ex-integrante da famosa banda One Direction, que faleceu em 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina. De acordo com o inquérito, o cantor de 31 anos sofreu um politrauma, que se refere a múltiplas lesões traumáticas causadas por um impacto significativo em várias partes do corpo e sistemas orgânicos.

A confirmação foi feita por médico legista, que atestou a causa médica do óbito. Liam Payne, que estava hospedado em um hotel na capital argentina, caiu de uma varanda, o que resultou nas lesões fatais. A tragédia gerou grande comoção entre fãs e colegas de profissão, que expressaram suas condolências e lamentaram a perda do talentoso cantor.

O cantor deixa para trás um legado de sucessos, tanto com o One Direction quanto em sua carreira solo. Além disso, Liam era pai de um filho de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. A perda prematura de Payne, que tinha muito a oferecer ao mundo da música, foi sentida por uma legião de fãs ao redor do planeta.