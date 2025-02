Eduardo Costa desmente acusação após caso com Fernanda Lima

Na última quarta-feira, 5 de fevereiro, Eduardo Costa se pronunciou publicamente para desmentir informações falsas relacionadas a um possível processo judicial envolvendo a apresentadora Fernanda Lima.

O cantor de sertanejo foi condenado em 2018 por difamar a apresentadora do programa “Amor & Sexo”, após publicar mensagens agressivas contra ela e a atração da TV Globo. Entretanto, após rumores sobre sua pena, que poderia resultar em prisão, Costa se defendeu em vídeos publicados nas redes sociais.

Em resposta à repercussão de uma suposta condenação judicial, Eduardo Costa assegurou que as notícias veiculadas eram infundadas. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, o cantor negou as acusações, afirmando que a informação sobre a pena de prisão era “mentira”. “Isso é uma fake news”, declarou ele, alegando que pessoas envolvidas em um processo recente que ele venceu estavam tentando desviar o foco para outros assuntos.

O cantor se referiu a um processo anterior no qual foi inocentado, e sugeriu que as falsas informações sobre o caso com Fernanda Lima foram criadas para prejudicá-lo.

O conflito entre Eduardo Costa e Fernanda Lima teve início em 2018, quando o cantor usou suas redes sociais para atacar a apresentadora durante uma exibição do programa “Amor & Sexo”.

Na época, Fernanda Lima discutia temas como machismo, racismo e homofobia, o que provocou uma reação agressiva de Costa, que chamou a apresentadora de “imbecil” e criticou publicamente o conteúdo do programa, classificando-o como “esquerdista” e direcionado a “bandidos e maconheiros”.

Eduardo Costa fala sobre possibilidade de prisão em caso envolvendo Fernanda Lima Na época,Fernanda apresentava na TV Globo ‘Amor e Sex0 , e Eduardo fez um post xingando a apresentadora de ‘imbecil’ e acusando seu programa de ser ‘esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros’ pic.twitter.com/2gwC5navnA — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) February 6, 2025

Como resultado das ofensas, Eduardo Costa foi condenado a pagar R$ 70 mil de indenização por danos morais a Fernanda Lima.

Embora o processo ainda não tenha sido finalizado, o cantor tentou minimizar a situação ao afirmar que o julgamento ainda está em andamento e que ele foi o responsável pela exposição indevida de suas opiniões. “Eu continuei pensando o que pensava, mas a forma de falar foi errada”, afirmou Costa, admitindo que a maneira com que se expressou foi inadequada.

Ele ainda ressaltou que, se fosse hoje, teria se posicionado de forma diferente, embora a opinião em si não tenha mudado.

Eduardo Costa: Defesa e mudanças no comportamento

Eduardo Costa também aproveitou a oportunidade para comentar sobre outro processo em que foi acusado de estelionato e também inocentado, embora sem apresentar provas concretas de suas alegações de conspiração.

O cantor fez questão de reafirmar sua posição e afirmou que, enquanto a sua linha de raciocínio continua a mesma, ele tem mais cuidado com o que diz publicamente.

Em relação ao processo com Fernanda Lima, o Ministério Público informou que Costa foi condenado a oito meses de detenção e 26 dias-multa, pena que foi convertida em serviços comunitários. Costa, por sua vez, rejeitou a ideia de prisão e afirmou que está comprometido em aprender com seus erros, mesmo que a mudança de postura venha de uma reflexão mais amadurecida.

Apesar de ainda manter suas opiniões, Eduardo Costa demonstrou um amadurecimento no discurso ao reconhecer os erros cometidos no passado. Ao mesmo tempo, ele segue em busca de esclarecer os fatos e desafiar as narrativas que considera falsas. Sua postura de continuar defendendo suas ideias, mas agora com mais cautela, pode ser vista como uma tentativa de se distanciar de atitudes impulsivas que marcaram sua trajetória pública.

Esse episódio, com certeza, gerará mais discussões sobre a liberdade de expressão e os limites do discurso público, especialmente quando se trata de figuras públicas que, como Eduardo Costa, têm um grande poder de influência nas redes sociais.