MC Cabelinho fura a bolha em ‘Confia: Sonho de Cria’

Conforme Maria Paula Giacomelli, do portal F5, o trap e o funk estão ganhando cada vez mais espaço, e MC Cabelinho é uma prova viva disso.

Em seu primeiro grande papel como ator, ele protagoniza o filme Confia: Sonho de Cria, que estreia no Globoplay neste sábado (8).

Na produção, o cantor, que também ficou conhecido por seu papel como Hugo na novela Vai Na Fé, vive Nando, um jovem morador de favela que trabalha como entregador de aplicativo em uma lanchonete de Copacabana, enquanto alimenta o sonho de se tornar uma estrela do trap.

O enredo do filme gira em torno de Nando, que é constantemente criticado por seu desempenho no trabalho e, como muitos de seus colegas de classe, enfrenta as dificuldades da vida nas favelas.

Apesar de seu trabalho como entregador não ser bem visto, ele tem o apoio de Jaque, interpretada por Malía, uma jovem que, assim como Nando, sempre se vira para vencer os obstáculos da vida. O filme é uma comédia romântica, mas com um toque de realismo que leva o público a refletir sobre as dificuldades de quem sonha em melhorar de vida.

Em coletiva de imprensa, MC Cabelinho compartilhou que o personagem de Nando lhe traz muitas lembranças de sua própria infância.

“Nando tem muita coisa que me lembra meu passado, como o lance de ele estar presente com a avó, fui criado por ela numa época. Entregava comida com ela pelo morro”, revelou o cantor, visivelmente emocionado. Essa conexão pessoal com a história é evidente na interpretação de Cabelinho, que traz um toque genuíno à sua performance.

MC Cabelinho e o potencial da favela

O rapper também comentou sobre o impacto da presença de artistas do trap e do funk em produções da Globo. Para ele, esses gêneros musicais já estão quebrando as barreiras sociais e culturais, e a exibição de Confia: Sonho de Cria na televisão aberta e streaming é mais um passo nesse processo.

“Ainda tem pouco, mas já tem gente levantando nossa bandeira, acredito que isso só vai aumentar a cada dia”, declarou.

O longa não recorre aos clichês frequentemente associados a personagens de favela, como o envolvimento com tráfico de drogas ou crimes. Pelo contrário, a trama mostra Nando como um jovem batalhador, em busca de um futuro melhor, e é isso que Cabelinho mais valoriza no projeto.

“Parabéns aos roteiristas também porque não precisaram citar nada de crime ou tráfico. Pessoas olham [e falam] ‘é da favela, é traficante’. Não tenho nada a ver com isso”, destacou, quebrando um estereótipo recorrente em produções brasileiras.

Malía, que interpreta Jaque, também se mostrou emocionada com a mensagem do filme. Para ela, Confia é uma história cheia de humanidade e coração, algo que a atriz acredita ser essencial para filmes desse gênero.

“É um filme que gostaria de ter assistido quando fiz 15 anos”, revelou Malía, demonstrando o impacto positivo que o filme pode ter na juventude que se identifica com as dificuldades e sonhos de seus personagens.

Com uma produção que mistura elementos de comédia, drama e romance, Confia: Sonho de Cria promete ser um sucesso entre os jovens que se veem refletidos nas histórias de superação e luta.

O filme também dá visibilidade a uma parcela da população que frequentemente é deixada de lado nas telas, mostrando que, mesmo nas adversidades, a perseverança e o sonho de conquistar algo maior podem levar os personagens e o público a lugares surpreendentes.