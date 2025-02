Detalhes sobre a parceria entre Ana Castela e Nilson Neto

Os cantores Nilson Neto e Ana Castela apresentam, nesta quinta-feira (6), o single “Melhor Feat”, que promete conquistar os corações dos fãs. A colaboração surgiu de maneira espontânea nas redes sociais do cantor, trazendo uma energia única ao projeto.

A música estará disponível a partir das 21h em todas as plataformas digitais. O lançamento do clipe oficial está agendado para o dia 7 de fevereiro, ao meio-dia, no YouTube.

“Melhor Feat” conta a história de dois personagens que se envolvem de forma intensa, mas sem querer assumir um compromisso. A produção ficou a cargo dos renomados Eduardo Godoy e Marcos Buzzo, enquanto a composição é assinada por Ana Castela, Pedro Henrique de Oliveira Moreira Silva, Maria Eduarda Bertelli Marciano e Giovani Avelar.

Confira abaixo a letra da música:

Ah, se essa boca, se essa boca fosse minha

Eu beijava na hora, eu chamava de vida

Se eu pudesse, te guardava na caixinha

Pra ninguém beirar

Se eu roubasse, se eu roubasse um beijo seu

Cê prende o meu coração com a sua língua

Tô querendo te arrancar dessa balada

Aproveita que cê deixou a minha cabeça fraca

Tá faltando o quê pra gente se pegar?

A gente dá só um beijo e casa

Cê não vale nada e eu muito menos

Mas sua boca e a minha

É o melhor feat que tá tendo

Só de imaginar, uuuuu

Na minha cama, cê já bateu Top 1

A possível parceria entre Ana Castela e Luísa Sonza

A cantora Ana Castela tem demonstrado cada vez mais interesse em expandir seu repertório musical, explorando novas sonoridades e artistas para futuras parcerias. Durante os bastidores do festival Planeta Atlântida, a sertaneja revelou para a Billboard Brasil que convidou Luísa Sonza para um projeto inédito, aumentando as expectativas do público sobre uma possível colaboração entre as duas artistas.

“Acabei de chamar a Luísa Sonza enquanto ela estava no palco”, afirmou Ana Castela, destacando que Sonza foi a primeira a aceitar seu convite. A iniciativa faz parte de um movimento da “Boiadeira” para trazer influências do pop ao seu próximo álbum, sem deixar de lado suas raízes sertanejas.

Embora esteja explorando novos estilos, Ana garantiu que seu chapéu, símbolo marcante de sua identidade artística, continuará presente em todas as suas fases. Em entrevista, ela também revelou ser admiradora de outros nomes do gênero pop, como Anitta e Pedro Sampaio, sugerindo que futuras colaborações podem estar no horizonte.