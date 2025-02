O que Gilberto Gil disse sobre turnê de despedida dos palcos

O icônico cantor e compositor Gilberto Gil está pronto para se despedir dos palcos com uma turnê especial que percorrerá diversas cidades do Brasil. A série de apresentações terá início no dia 15 de março de 2025, em Salvador, e será encerrada em novembro, no Recife.

Em conversa com a revista “Quem”, Gil refletiu sobre sua trajetória e a relevância da cultura nacional. Ele destacou que sua despedida acontece em um momento de grande efervescência artística, mencionando o favoritismo do filme “Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres, no Oscar 2025.

“Esses movimentos, como a presença do Brasil em premiações internacionais e minha turnê final, mostram a força da nossa cultura. O Brasil tem uma identidade artística potente, que se expande junto com nosso prestígio global e desenvolvimento em várias áreas”, afirmou Gil.

Aposentadoria dos palcos, mas não da música

Apesar da despedida dos shows ao vivo, o cantor fez questão de esclarecer que não pretende abandonar a música. “Contribuí por mais de cinco décadas para a cultura brasileira e seguirei fazendo isso enquanto viver”, garantiu.

Agenda da turnê de despedida

A turnê de Gilberto Gil passará por diversas capitais do país. Confira as datas confirmadas:

15 de março de 2025 – Salvador – Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

30 de março de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

05 de abril de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

06 de abril de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

11 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

12 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

25 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

26 de abril de 2025 – São Paulo – Allianz Parque

31 de maio de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória

01 de junho de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória

07 de junho de 2025 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte – Arena MRV

05 de julho de 2025 – Curitiba – Ligga Arena

09 de agosto de 2025 – Belém – Estádio Mangueirão

06 de setembro de 2025 – Porto Alegre – Beira Rio

15 de novembro de 2025 – Fortaleza – Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall

O que Gilberto Gil pensa sobre estado de saúde de Preta

Gilberto Gil comentou recentemente sobre a luta da filha, Preta Gil, contra o câncer, durante o lançamento do livro Meu lance é poesia. Ao conversar com o colunista Marcos Bulques, Gilberto expressou seu profundo amor e confiança no tratamento da filha, afirmando que o apoio familiar é essencial nesse momento desafiador.

“O amor é genético, compulsório, mas também é um sentimento que teríamos por qualquer ser humano nessa condição. No caso dela, sendo minha filha, é ainda mais intenso”, disse o cantor. Demonstrando otimismo, Gilberto afirmou que está confiante no tratamento.

“Dará tudo certo de qualquer maneira. Todos nós temos um tempo neste mundo, e o dela será o que a vida destinar, assim como o meu e o de todos nós.” Ele ressaltou o desejo natural de que Preta viva por muitos anos, mas com a aceitação de que a vida seguirá seu curso. Preta Gil recentemente compartilhou que seu câncer voltou em quatro partes do corpo, e que a luta recomeçou.

Apesar disso, ela tem se mostrado forte, destacando o apoio incondicional de sua família, especialmente de seu pai, que sempre a incentivou a manter a calma e aceitar o processo. “Se for sua hora, aceite, mas continue lutando se ainda houver forças”, foi o conselho que Gilberto deu à filha durante um momento difícil no hospital.