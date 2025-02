Passado de condenação por fraude de Tânia Bulhões ressurge após polêmica envolvendo sua marca

A polêmica envolvendo a marca de luxo Tânia Bulhões fez ressurgir um escândalo do passado da empresária. Em 2010, ela foi condenada pela Justiça Federal por fraude em importações, acusada de subfaturar mercadorias e movimentar dinheiro ilegalmente. O caso resultou em uma pena de quatro anos, convertida em serviços comunitários e uma multa milionária.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, além do pagamento de R$ 1,7 milhão para instituições de caridade, Tânia ficou proibida de sair do país sem autorização judicial. As investigações apontaram que o esquema envolvia valores expressivos, com movimentações financeiras em contas no exterior, o que aumentou a gravidade do caso.

A empresária cumpriu todas as exigências da Justiça, e a situação parecia resolvida. No entanto, com a nova polêmica sobre a suposta quebra de exclusividade de seus produtos, seu histórico voltou à tona. Internautas resgataram detalhes do escândalo, reacendendo debates sobre sua reputação e credibilidade no mercado de luxo.

Agora, a grande dúvida é: como a marca vai lidar com essa nova crise de imagem? Em tempos de redes sociais afiadas, o passado nunca fica realmente enterrado, e a internet já está de olho nos próximos desdobramentos dessa história.