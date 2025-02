Nova direção afunda “Melhor da Tarde” e programa perde no Ibope para o “Mulheres” da TV Gazeta

A reformulação do Melhor da Tarde não tem surtido efeito positivo na audiência. Desde a chegada do diretor Mario Meirelles, o programa apresentado por Cátia Fonseca enfrenta números baixos no Ibope. Na segunda-feira (3), num dado momento, a atração marcou apenas 0,3 pontos e, nesta quinta-feira (6), registrou 0,9, sendo superado pelo Mulheres, da TV Gazeta, que já foi apresentado por Cátia.

A mudança na direção trouxe alterações no formato, incluindo a retirada do tradicional quadro de fofocas, o que gerou críticas dos telespectadores. Nas redes sociais, internautas apontam que o programa perdeu identidade e ritmo. O desligamento de Alex Sampaio também tem sido comentado, já que ele e Cátia formavam uma dupla com grande entrosamento.

Com os números abaixo do esperado, a Band pode ser pressionada a rever as mudanças para recuperar a audiência. Enquanto isso, a concorrência segue aproveitando o momento para conquistar parte do público que acompanhava a atração vespertina.